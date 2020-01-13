13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы

В праздник Маланьи 13 января принято устраивать гадания и щедровать. Что и как делать сегодня – в нашем материале.
13 января 2019 – сегодня праздник снова предновогодний.
Старый Новый год 2020 отмечается в ночь с 13 на 14 января. А перед ним православные устраивают Щедрый вечер 2020. Еще иногда говорят Щедрец.
День защитников свободы отмечают в Литве, а Россия празднует День российской печати.
По народному календарю, 13 января – Васильев вечер или Васильева коляда. В Украине праздник зовется Свято Василя і Маланки. Подробнее читайте в нашем материале День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято. С этого вечера стартует Щедрая неделя (Богатая Коляда).
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13 января: праздник церковный
13 января православные вспоминают преподобную Маланию Римлянку. А на следующий день, 14 января, будут вспоминать святителя Василия Кесарийского. Отсюда и народное название праздника – праздник Василия и Маланьи.
Также в этот день происходит отдание праздника Рождества Христова.
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13 января: приметы
Есть такие приметы 13 января на погоду:
- южный ветер – к жаркому и благоприятному году, восточный – уродятся фрукты и ягоды, западный – к хорошим надоям и рыбной ловле;
- тихая звездная ночь – к счастливому году;
- на деревьях много пушистого инея – к хорошему медосбору и урожаю зерновых;
- Васильев вечер выпал на новолуние – к весеннему разливу рек;
- теплый день – к дождливому лету;
- оттепель – к теплому лету;
- снег – к урожайному году.
13 января: что нельзя делать, а что нужно
Считается, что чем богаче застолье – тем богаче будет жить человек в этот год. Отсюда и прозвище у праздника – Щедрый вечер.
Читайте такжеСамые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженогоОсобое место на столе занимают блюда из свинины, ведь святой Василий – покровитель свиноводов. Заодно варили кашу – не столько на стол, сколько для гадания: если удачной вышла, то и год хорошим будет, и наоборот.
В эту полночь принято было стряхивать снег с яблоневых деревьев, чтоб родили хорошо.
А еще – гадали. Считалось, что такие гадания – очень уж верные.
Цифра 13 считается особо несчастливой в этот день: от всего, где она встречается, стараются держаться подальше в Васильев вечер. Даже просто произносить слово "тринадцать" не принято.
По народным поверьям, 13 января нельзя:
- начинать что-либо новое;
- есть люда из рыбы или птицы – а то счастье улетит или же уплывает, вместо них налегали на свиные блюда – чтоб та "прикопала" удачу;
- давать в долг;
- выносить мусор;
- пересчитывать мелочь – к слезам.
13 января: именины
День ангела справляют Михаил и Петр.
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13 января: кто родился
13 января родились такие знаменитости:
- 1924 — французский танцовщик и хореограф Ролан Пети.
- 1954 — российский эстрадный певец Алексей Глызин.
- 1966 — американский актер и режиссер Патрик Демпси (Анатомия страсти, Любовь нельзя купить, Герой-любовник и др.).
- 1966 — российская актриса театра и кино Ирина Апексимова (День рождения Буржуя, Книга мастеров и др.).
- 1977 — английский актер Орландо Блум (Властелин колец, Пираты Карибского моря, Карнивал Роу и др.).
- 1990 — австралийский актер Лиам Хемсворт (Голодные игры, Неудержимые 2, Месть от кутюр и др.).