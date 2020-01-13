13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы

13 января – праздник Маланья 2020 и свято Василя: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

13 января 2019 – сегодня праздник снова предновогодний.

Старый Новый год 2020 отмечается в ночь с 13 на 14 января. А перед ним православные устраивают Щедрый вечер 2020. Еще иногда говорят Щедрец.

День защитников свободы отмечают в Литве, а Россия празднует День российской печати.

По народному календарю, 13 января – Васильев вечер или Васильева коляда. В Украине праздник зовется Свято Василя і Маланки. Подробнее читайте в нашем материале День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято. С этого вечера стартует Щедрая неделя (Богатая Коляда).

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13 января: праздник церковный

13 января православные вспоминают преподобную Маланию Римлянку. А на следующий день, 14 января, будут вспоминать святителя Василия Кесарийского. Отсюда и народное название праздника – праздник Василия и Маланьи.

Также в этот день происходит отдание праздника Рождества Христова.

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13 января: приметы

Есть такие приметы 13 января на погоду:

южный ветер – к жаркому и благоприятному году, восточный – уродятся фрукты и ягоды, западный – к хорошим надоям и рыбной ловле;

тихая звездная ночь – к счастливому году;

на деревьях много пушистого инея – к хорошему медосбору и урожаю зерновых;

Васильев вечер выпал на новолуние – к весеннему разливу рек;

теплый день – к дождливому лету;

оттепель – к теплому лету;

снег – к урожайному году.

13 января: что нельзя делать, а что нужно

Считается, что чем богаче застолье – тем богаче будет жить человек в этот год. Отсюда и прозвище у праздника – Щедрый вечер.

Читайте такжеСамые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженогоОсобое место на столе занимают блюда из свинины, ведь святой Василий – покровитель свиноводов. Заодно варили кашу – не столько на стол, сколько для гадания: если удачной вышла, то и год хорошим будет, и наоборот.

В эту полночь принято было стряхивать снег с яблоневых деревьев, чтоб родили хорошо.

А еще – гадали. Считалось, что такие гадания – очень уж верные.

Цифра 13 считается особо несчастливой в этот день: от всего, где она встречается, стараются держаться подальше в Васильев вечер. Даже просто произносить слово "тринадцать" не принято.

По народным поверьям, 13 января нельзя:

начинать что-либо новое;

есть люда из рыбы или птицы – а то счастье улетит или же уплывает, вместо них налегали на свиные блюда – чтоб та "прикопала" удачу;

давать в долг;

выносить мусор;

пересчитывать мелочь – к слезам.

13 января: именины

День ангела справляют Михаил и Петр.

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13 января: кто родился

13 января родились такие знаменитости: