7 января – какой сегодня праздник: с Рождеством Христовым 2020

Что делают на Рождество и что нельзя делать, как празднуют Рождество в Украине и России – в материале Главреда.
7 января 2019 – сегодня праздник рождения надежды.
Восточные христиане славят рождение Спасителя – отмечая Рождество Христово 2020. Как поздравить с наступающим Рождеством читайте в наших материалах С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления и Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом.
По народному календарю, 7 января стол должно накрывать щедрым, а душу держать чистой.
7 января: праздник церковный
7 января у православных великий церковный праздник – Рождество Христово 2020. Это светлый праздник, когда грешить нельзя ни в помыслах, ни в делах, никому не отказывают в помощи, и каждый его атрибут символизирует рождение Христа и надежду людскую.
Закончился Рождественский пост: все продукты можно есть.
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7 января: приметы
Есть такие приметы 7 января на погоду:
- метель метет – пчелы хорошо роиться будут;
- капель – к плохому урожаю огурцов и проса, но хорошему – гречки;
- морозы ударили – и Крещение морозным выдастся;
- оттепель – к теплой ранней весне;
- чем выше сугробы – тем лучше будет год;
- звездное небо – к доброму урожаю бобовых;
- Рождество выпало на новолуние – к неурожаю.
7 января: что нельзя делать, а что нужно
С этого дня начинаются Святки – 12 дней от Рождества до Крещения.
Главный атрибут Рождества – звезда на елке как символ Вифлеемской звезды.
По примете, первым в рождественское утро переступить порог дома должен мужчина – к достатку и деньгам. Хозяйки дома в этот день символично протирали углы веником – чтобы изгнать из дома всякую нечисть.
Считается, что нужно загадать желание на Рождество – оно сбудется обязательно. Лучший способ – помолиться о заветном желании.
По народным поверьям, 7 января нельзя:
- заниматься любой работой;
- пить алкоголь;
- носить черное и старое;
- гадать;
- членам семьи (особенно главе рода) покидать дом;
- резать птицу или скот;
- материться и ссориться;
- пребывать в дурном настроении и заряжать им других;
- вставать из-за стола, не отведав каждого из праздничных блюд;
- отказывать нуждающимся в помощи.
Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество, можно ли причащаться на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно.
Православное поздравление с Рождеством Христовым!
7 января: именины
В этот день именин нет.
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7 января: кто родился
7 января родились такие знаменитости:
- 1919 — супруга президента Румынии Николае Чаушеску Елена Чаушеску.
- 1964 — американский актер, режиссер, продюсер Николас Кейдж (Без лица, Воздушная тюрьма, Угнать за 60 секунд, Сокровище нации и др.).
- 1964 — французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лабутен.