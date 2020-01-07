7 января – какой сегодня праздник: с Рождеством Христовым 2020

7 января – праздник Рождество 2020: что нельзя делать, приметы интересные / 1zoom.ru

7 января 2019 – сегодня праздник рождения надежды.

Восточные христиане славят рождение Спасителя – отмечая Рождество Христово 2020. Как поздравить с наступающим Рождеством читайте в наших материалах С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления и Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом.

По народному календарю, 7 января стол должно накрывать щедрым, а душу держать чистой.

7 января: праздник церковный

7 января у православных великий церковный праздник – Рождество Христово 2020. Это светлый праздник, когда грешить нельзя ни в помыслах, ни в делах, никому не отказывают в помощи, и каждый его атрибут символизирует рождение Христа и надежду людскую.

Закончился Рождественский пост: все продукты можно есть.

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7 января: приметы

Есть такие приметы 7 января на погоду:

метель метет – пчелы хорошо роиться будут;

капель – к плохому урожаю огурцов и проса, но хорошему – гречки;

морозы ударили – и Крещение морозным выдастся;

оттепель – к теплой ранней весне;

чем выше сугробы – тем лучше будет год;

звездное небо – к доброму урожаю бобовых;

Рождество выпало на новолуние – к неурожаю.

7 января: что нельзя делать, а что нужно

С этого дня начинаются Святки – 12 дней от Рождества до Крещения.

Главный атрибут Рождества – звезда на елке как символ Вифлеемской звезды.

По примете, первым в рождественское утро переступить порог дома должен мужчина – к достатку и деньгам. Хозяйки дома в этот день символично протирали углы веником – чтобы изгнать из дома всякую нечисть.

Считается, что нужно загадать желание на Рождество – оно сбудется обязательно. Лучший способ – помолиться о заветном желании.

По народным поверьям, 7 января нельзя:

заниматься любой работой;

пить алкоголь;

носить черное и старое;

гадать;

членам семьи (особенно главе рода) покидать дом;

резать птицу или скот;

материться и ссориться;

пребывать в дурном настроении и заряжать им других;

вставать из-за стола, не отведав каждого из праздничных блюд;

отказывать нуждающимся в помощи.

Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество, можно ли причащаться на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно.

Православное поздравление с Рождеством Христовым!

7 января: именины

В этот день именин нет.

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7 января: кто родился

7 января родились такие знаменитости: