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7 января – какой сегодня праздник: с Рождеством Христовым 2020

7 января 2020, 00:20

Что делают на Рождество и что нельзя делать, как празднуют Рождество в Украине и России – в материале Главреда.

7 января – праздник Рождество 2020: что нельзя делать, приметы интересные
7 января – праздник Рождество 2020: что нельзя делать, приметы интересные / 1zoom.ru

7 января 2019 – сегодня праздник рождения надежды.

Восточные христиане славят рождение Спасителя – отмечая Рождество Христово 2020. Как поздравить с наступающим Рождеством читайте в наших материалах С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления и Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом.

По народному календарю, 7 января стол должно накрывать щедрым, а душу держать чистой.

7 января: праздник церковный

7 января у православных великий церковный праздник – Рождество Христово 2020. Это светлый праздник, когда грешить нельзя ни в помыслах, ни в делах, никому не отказывают в помощи, и каждый его атрибут символизирует рождение Христа и надежду людскую.

Закончился Рождественский пост: все продукты можно есть.

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7 января: приметы

Есть такие приметы 7 января на погоду:

  • метель метет – пчелы хорошо роиться будут;
  • капель – к плохому урожаю огурцов и проса, но хорошему – гречки;
  • морозы ударили – и Крещение морозным выдастся;
  • оттепель – к теплой ранней весне;
  • чем выше сугробы – тем лучше будет год;
  • звездное небо – к доброму урожаю бобовых;
  • Рождество выпало на новолуние – к неурожаю.

7 января: что нельзя делать, а что нужно

С этого дня начинаются Святки – 12 дней от Рождества до Крещения.

Главный атрибут Рождества – звезда на елке как символ Вифлеемской звезды.

По примете, первым в рождественское утро переступить порог дома должен мужчина – к достатку и деньгам. Хозяйки дома в этот день символично протирали углы веником – чтобы изгнать из дома всякую нечисть.

Считается, что нужно загадать желание на Рождество – оно сбудется обязательно. Лучший способ – помолиться о заветном желании.

По народным поверьям, 7 января нельзя:

  • заниматься любой работой;
  • пить алкоголь;
  • носить черное и старое;
  • гадать;
  • членам семьи (особенно главе рода) покидать дом;
  • резать птицу или скот;
  • материться и ссориться;
  • пребывать в дурном настроении и заряжать им других;
  • вставать из-за стола, не отведав каждого из праздничных блюд;
  • отказывать нуждающимся в помощи.

Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество, можно ли причащаться на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно.

Православное поздравление с Рождеством Христовым!

7 января: именины

В этот день именин нет.

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7 января: кто родился

7 января родились такие знаменитости:

  • 1919 — супруга президента Румынии Николае Чаушеску Елена Чаушеску.
  • 1964 — американский актер, режиссер, продюсер Николас Кейдж (Без лица, Воздушная тюрьма, Угнать за 60 секунд, Сокровище нации и др.).
  • 1964 — французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лабутен.

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