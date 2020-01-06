С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления

Поздравления с Рождеством – картинки, открытки и гиф с Рождеством – подобрал Главред, чтобы украсить праздник 7 января.
Картинки с Рождеством 2020 – прекрасный способ легко и весело пожелать счастливого Рождества. Как говорится, лучше раз увидеть…
Главред собрал картинки к Рождеству Христову на любой вкус – и с Рождеством на английском, и поздравление с Рождеством gif, которое сияет и переливает, словно праздничный снег из сказки, и просто красивые открытки с Рождеством для более консервативных и импозантных наших читателей.
Мы добавили к ним открытки с Сочельником, ведь этот праздник уже сегодня. При этом у нас можно картинки с Рождеством скачать бесплатно – мы по-христиански нестяжательны в этом вопросе.
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Небольшое поздравление с Рождеством
Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть светлый праздник будет навеян жизненным вдохновением и нотками любви, воздухом счастья и теплотой любимых.
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На Рождество пусть соберется
Семья за праздничным столом,
Пусть все на счастье обернется,
И будет полной чашей дом!
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Поздравляю с Рождеством, желаю мира и радужного счастья, большой любви и крепкой веры, добрых чудес и полного достатка всех благ в жизни.