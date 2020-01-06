6 января – какой сегодня праздник: с Сочельником 2020, что делать

6 января – праздник Рождественский Сочельник 2020: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

6 января 2019 – сегодня праздник 12 блюд (12 страв, если по-украински).

Пока исландцы отмечают неоязыческий Йоль – православные празднуют канун одного из величайших своих церковных праздников – Рождественский сочельник 2020. Как поздравить с наступающим Рождеством читайте в наших материалах С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления и Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом.

По народному календарю, 6 января – Сочевник или Сочельник.

6 января: праздник церковный

6 января – церковный праздник Сочельник 2020. Название идет от блюда сочиво – или же кутья (как вариант в некоторых регионах – кутя).

Это последний – и самый строгий день – Рождественского поста: есть ничего нельзя до первой звезды. После появления первой звезды разговляются кутьей. Всего на праздничный стол в этот вечер подают ровно 12 блюд – по количеству апостолов у Христа нашего Спасителя.

6 января: приметы

Есть такие приметы 6 января на погоду:

звездное небо – к солнечной погоде и урожаю черники;

погожий день – к урожаю овощей и пшеницы;

иней и земля промерзла – уродит хлеб;

в лесу тропинки черные – к урожаю гречки.

6 января: что нельзя делать, а что нужно

В Сочельник люди верующие не берут в рот ничего съестного до появления на небе первой звезды.

И сам ужин является центральным мероприятием дня.

В Украине праздник так и зовется Свята вечеря (святой ужин) или Святий Вечір. В России – по названию главного блюда на столе (сочиво).

На стол принято подавать 12 блюд – непременно постных и чтобы в меню обязательно вошло сочиво или, как еще говорят, кутья (кутя). Это особое религиозное блюдо из зерен пшеницы и меда с орехами.

Читайте такжеРождественские песни и колядки: история с лучшими примерамиЗа стол в этот вечер садилась вся семья. Все празднично одетые и веселые.

Перед этим старались сходить в баню: считалось, что если хорошенько попариться в этот день – это прибавит здоровья.

После ужина молодежь идет колядовать. Подробнее читайте в нашем материале Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать.

Также девушки устраивают гадания на суженого. Детальнее в нашем материале Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только.

По народным поверьям, 6 января нельзя:

работать, включая работу по дому;

садиться за праздничный стол в темной (особенно черной) одежде;

запивать праздничные блюда водой – лишь узваром;

уезжать из дома – начнутся проблемы в хозяйстве;

ткать, шить, рукоделием заниматься – удачи меньше станет;

кормить кур – огород топтать будут;

не пускать колядников – счастья в доме не будет;

выносить мусор.

Эти запреты, к слову, по большей части касаются и того, что нельзя делать на Рождество. То есть работать, ходить в старом и темном, куда-то уезжать и ругаться (особенно за праздничным столом).

Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество, можно ли причащаться на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно.

6 января: именины

День ангела справляют Клавдия, Евгения, Иннокентий, Николай и Сергей.

6 января: кто родился

6 января родились такие знаменитости: