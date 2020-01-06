6 января – какой сегодня праздник: с Сочельником 2020, что делать

Традиции 6 января велят поставить на стол 12 блюд в канун Рождества 2020.
6 января 2019 – сегодня праздник 12 блюд (12 страв, если по-украински).
Пока исландцы отмечают неоязыческий Йоль – православные празднуют канун одного из величайших своих церковных праздников – Рождественский сочельник 2020. Как поздравить с наступающим Рождеством читайте в наших материалах С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления и Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом.
По народному календарю, 6 января – Сочевник или Сочельник.
6 января: праздник церковный
6 января – церковный праздник Сочельник 2020. Название идет от блюда сочиво – или же кутья (как вариант в некоторых регионах – кутя).
Это последний – и самый строгий день – Рождественского поста: есть ничего нельзя до первой звезды. После появления первой звезды разговляются кутьей. Всего на праздничный стол в этот вечер подают ровно 12 блюд – по количеству апостолов у Христа нашего Спасителя.
6 января: приметы
Есть такие приметы 6 января на погоду:
- звездное небо – к солнечной погоде и урожаю черники;
- погожий день – к урожаю овощей и пшеницы;
- иней и земля промерзла – уродит хлеб;
- в лесу тропинки черные – к урожаю гречки.
6 января: что нельзя делать, а что нужно
В Сочельник люди верующие не берут в рот ничего съестного до появления на небе первой звезды.
И сам ужин является центральным мероприятием дня.
В Украине праздник так и зовется Свята вечеря (святой ужин) или Святий Вечір. В России – по названию главного блюда на столе (сочиво).
На стол принято подавать 12 блюд – непременно постных и чтобы в меню обязательно вошло сочиво или, как еще говорят, кутья (кутя). Это особое религиозное блюдо из зерен пшеницы и меда с орехами.
Читайте такжеРождественские песни и колядки: история с лучшими примерамиЗа стол в этот вечер садилась вся семья. Все празднично одетые и веселые.
Перед этим старались сходить в баню: считалось, что если хорошенько попариться в этот день – это прибавит здоровья.
После ужина молодежь идет колядовать. Подробнее читайте в нашем материале Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать.
Также девушки устраивают гадания на суженого. Детальнее в нашем материале Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только.
По народным поверьям, 6 января нельзя:
- работать, включая работу по дому;
- садиться за праздничный стол в темной (особенно черной) одежде;
- запивать праздничные блюда водой – лишь узваром;
- уезжать из дома – начнутся проблемы в хозяйстве;
- ткать, шить, рукоделием заниматься – удачи меньше станет;
- кормить кур – огород топтать будут;
- не пускать колядников – счастья в доме не будет;
- выносить мусор.
Эти запреты, к слову, по большей части касаются и того, что нельзя делать на Рождество. То есть работать, ходить в старом и темном, куда-то уезжать и ругаться (особенно за праздничным столом).
Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество, можно ли причащаться на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно.
6 января: именины
День ангела справляют Клавдия, Евгения, Иннокентий, Николай и Сергей.
6 января: кто родился
6 января родились такие знаменитости:
- 1367 — английский король Ричард II.
- 1412 — национальная героиня Франции Жанна д’Арк.
- 1596 — гетман Войска Запорожского, украинский полководец и государственный деятель Богдан Хмельницкий.
- 1832 — французский гравер, иллюстратор и живописец Гюстав Доре.
- 1939 — украинский футбольный тренер Валерий Лобановский.
- 1955 — английский актер, режиссер и сценарист Роуэн Аткинсон (Мистер Бин).
- 1958 — бывшая супруга президента России Людмила Путина.
- 1962 — российский артист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.
- 1982 — британский актер, лауреат Оскара Эдди Редмэйн (Вселенная Стивена Хокинга, Фантастические твари и где они обитают и др.).