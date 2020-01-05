5 января – какой сегодня праздник: что делать Федулов день

5 января – праздник соцзащиты и Федулов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 января 2019 – сегодня праздник легкий.

Мир проводит Международный разгрузочный день.

Беларусь гуляет по случаю Дня работников соцзащиты, а заодно и День банковских и финансовых работников.

По народному календарю, 5 января – Федулов день.

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5 января: праздник церковный

5 января православные почитают святого Федула.

Подходит к концу Рождественский пост 2020, многие продукты еще есть нельзя.

5 января: приметы

Есть такие приметы 5 января на погоду:

каков Федул – такова и погода в ноябре;

ветреный день – к урожайному году;

снег и сильный ветер – к холодному и дождливому июлю.

5 января: что нельзя делать, а что нужно

В Федулов день принято заботиться о домашней скотине и питомцах. Даже печенье к праздничному столу пекли в этот день в форме разных птичек, коровок и пр.

Весь день посвящают работе: надо ведь подготовиться к Рождеству. Поэтому стараются побыстрее закончить готовку, уборку, починку и прочее.

По народным поверьям, 5 января нельзя:

работать с острыми предметами (нож, топор и т.п.) – порез в этот день сулил долгую болезнь;

подшивать подол – жизнь, мол, сам себе укорачиваешь;

бить кого-то, даже в шутку – по поверью, так у битого человека годы отнимаются, а тот, кто бьет – грех на душу берет.

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5 января: именины

День ангела справляют Василий и Иван, Макар и Наум, Павел и Феодул.

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5 января: кто родился

Люди, родившиеся 5 января, по поверью, отлично ладят с животными.

5 января родились такие знаменитости: