5 января – какой сегодня праздник: что делать Федулов день

Традиции и приметы 5 января подсказывают, как продлить себе жизнь.
5 января 2019 – сегодня праздник легкий.
Мир проводит Международный разгрузочный день.
Беларусь гуляет по случаю Дня работников соцзащиты, а заодно и День банковских и финансовых работников.
По народному календарю, 5 января – Федулов день.
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5 января: праздник церковный
5 января православные почитают святого Федула.
Подходит к концу Рождественский пост 2020, многие продукты еще есть нельзя.
5 января: приметы
Есть такие приметы 5 января на погоду:
- каков Федул – такова и погода в ноябре;
- ветреный день – к урожайному году;
- снег и сильный ветер – к холодному и дождливому июлю.
5 января: что нельзя делать, а что нужно
В Федулов день принято заботиться о домашней скотине и питомцах. Даже печенье к праздничному столу пекли в этот день в форме разных птичек, коровок и пр.
Весь день посвящают работе: надо ведь подготовиться к Рождеству. Поэтому стараются побыстрее закончить готовку, уборку, починку и прочее.
По народным поверьям, 5 января нельзя:
- работать с острыми предметами (нож, топор и т.п.) – порез в этот день сулил долгую болезнь;
- подшивать подол – жизнь, мол, сам себе укорачиваешь;
- бить кого-то, даже в шутку – по поверью, так у битого человека годы отнимаются, а тот, кто бьет – грех на душу берет.
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5 января: именины
День ангела справляют Василий и Иван, Макар и Наум, Павел и Феодул.
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5 января: кто родился
Люди, родившиеся 5 января, по поверью, отлично ладят с животными.
5 января родились такие знаменитости:
- 1931 — американский актер, режиссер и продюсер Роберт Дюваль (Крестный отец, Нежное милосердие, Судья и др.).
- 1932 — жена президента СССР Михаила Горбачева Раиса Горбачева.
- 1932 — итальянский писатель, философ, историк-медиевист Умберто Эко.
- 1941 — один из самых значительных аниме-режиссеров Хаяо Миядзаки (Могила светлячков, Принцесса Мононокэ, Унесенные призраками, Ходячий замок и др.).
- 1946 — американская актриса, продюсер и режиссер Дайан Китон (Крестный отец, Отец невесты, сериал Молодой папа и др.).
- 1969 — американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон.
- 1986 — украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка (2012) Яна Шемякина.