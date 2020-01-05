Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно

Сочельник и Рождество 2020 – что нельзя делать, молитвы, приметы на деньги и не только / 1zoom.ru

6 января – праздник Сочельник. Это канун Рождества – одного из величайших торжеств православной церкви.

Само Рождество Христово 2020 идет следом: это 7 января – праздник очищенной души и богатого стола.

Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество, можно ли причащаться на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – выяснил Главред.

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Рождественский Сочельник или Свята вечеря в Украине

С утра ходят в церковь – не только помолиться, но и причаститься.

Многих волнует вопрос: можно ли причащаться на Рождество? Дело в том, что некоторые храмы не проводят обряды причащения на Рождество и Пасху. Это пережиток старых времен, современные православные митрополиты такого не одобряют. Так что причащаться можно – но не всегда и не во всех храмах это получается сделать. Поэтому и важно причаститься накануне – для этого есть служба утром 6 января, в Рождественский Сочельник.

Читайте такжеС Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравленияТакже в этот день старались сходить в баню: бывает суеверие, что если попариться в этот день хорошенько – это приумножит здоровье.

В Сочельник ни один истинно верующие не возьмет в рот ничего съестного до появления на небе первой звезды.

Можно ли пить воду 6 января? Церковь разрешает пить воду и в Сочельник, и на Рождество. Ею не принято запивать праздничные блюда за столом. По поверью, это к бедности и слезам. Но если отбросить суеверия, то пить ее можно хоть целый день.

Сам ужин, по сути, и выступает центральным мероприятием и главной традицией праздника.

В Украине праздник так и зовется Свята вечеря (святой ужин) или Святий Вечір. В России же Сочельник назвали по главному блюду на столе – сочиво (особое религиозное блюдо из зерен пшеницы и меда с орехами, которое в Украине чаще зовут кутьей или кутей).

На стол принято подавать 12 блюд. Все они должны быть постными, ведь Рождественский пост завершается лишь на следующий день. Количество их знаменует количество Христовых апостолов.

Вот пример меню на Рождество, а вернее на Сочельник перед ним:

кутья;

узвар (воду на стол вообще не подают и праздничные блюда ею не запивают);

хлеб или рождественские пампушки – как символ тела Христова;

салат винегрет или постный салат оливье;

салат из овощей;

рыбная закуска или нарезка;

постный борщ или капустняк;

соленья или овощное ассорти (оливки, к примеру, подойдут);

отварной картофель или тушеный с грибами/луком;

жареная/маринованная рыба или рыбные котлеты;

вареники или постные голубцы;

запеченные яблоки/желе/фруктовый салат.

За стол в этот вечер садится вся семья. Все празднично одетые и веселые. Ведь, по примете, в праздник 6 января нельзя садиться за праздничный стол в темной (особенно черной) одежде – а только в светлой, как сам праздник. Также не встают из-за стола, пока каждый член семьи не отведал по кусочку каждого блюда. И вообще стараются не выходить не только из-за стола, но и из дома – чтоб не пустить в дом злые силы.

После ужина молодежь идет колядовать. Подробнее читайте в нашем материале Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать.

По народным поверьям, также 6 января нельзя:

работать (особенно ткать, шить, рукоделием развлекаться) – но церковь делает исключения для помощи ближнему и нуждающимся, для рабочих смен;

кур кормить – те огород топтать будут;

не пускать колядников – счастья в доме не будет;

выносить мусор.

Многие в этот день устраивают рождественские гадания, хотя это и не поощряется церковью. Детальнее в нашем материале Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только.

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Рождество 2020 – что можно и нельзя делать в этот день

Из запретов этого дня уходят запреты в еде: Рождественский пост завершился, так что мясные блюда занимают центральное место на столе – наравне с кутьей и узваром. Зато попадает под запрет алкоголь: пить нельзя – иначе, мол, весь достаток пропьешь. И, опять-таки, из-за стола не встают, не отведав каждого из праздничных блюд.

С этого дня начинаются 12 дней Святок – до самого Крещения. Это время гаданий. В само Рождество гадать нельзя – зато гадают, начиная с двенадцатого дня Святок.

Главное отличие Рождества от Нового года – звезда на елке (а не другое украшение) как символ Вифлеемской звезды, что возвестила мир о рождении Христа.

К слову, есть на Рождество приметы на деньги и на богатство: первым в рождественское утро порог дома переступить должен мужчина. Если так – то будет и благополучие, и достаток. А если женщина – к бедности и ссорам.

Чтобы изгнать из дома всякую нечисть, хозяйки дома в этот день символично протирали углы веником. В целом же работа по дому (как и всякая иная) под запретом.

Раньше девушки проводили в Рождество обряд на избавление от неразделенной любви: любой камень нужно было раскалить в огне, а затем утопить в воде.

Считается, если загадать желание на Рождество – такое сбудется обязательно. А самый верный и христиански правильный способ загадать желание на Рождество – это помолиться. Можно своими словами, но искренне и от души. А главное – ни в коем случае ни о чем греховном (о мести обидчикам, к примеру). Не молятся просто о деньгах – это стяжательство, алчность, то есть тоже грех. Стоит молиться о том, ради чего вам эти деньги нужны – о новом жилье для семьи, образовании для детей и пр.

По народным поверьям, 7 января нельзя:

покидать дом членам семьи (особенно главе рода) – чтоб ничего важного в новом году не ушло из дома, не потерялось;

в дурном настроении находиться и заряжать им других;

носить черное и старое (имеется в виду латаная, ветхая одежда) – наряд нужно выбирать светлым как сам праздник Рождества;

ругаться и материться;

резать скот или птицу;

отказывать нуждающимся в помощи.

Молитвы в Сочельник перед Рождеством

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума в нем, бо звездам служащи, звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе. Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Деву Марию, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. В Рождество Твое, Христос Бог наш, пусть сияет свет познания о Боге, в нем служащие звездам (астрономы) самой звездой были научены, как поклоняться Тебе, Солнцу правды, и узнать Тебя с высоты Востока. Господи, слава Тебе. Достоин тот, кто воистину величает Тебя, Богородицу, Деву Марию, Присноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего Иисуса Христа.