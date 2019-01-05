Пампушки різдвяні: тісто на пампушки, як зробити пампушки на Святвечір

Главред зібрав прості рецепти пампушок на Святвечір / Скриншот видео с youtube.com

Вже в неділю, 6 січня, православні та греко-католики відзначатимуть Святий вечір (Святвечір, Багата кутя) — це вечір перед одним із найбільших церковних свят — Різдвом Христовим (відзначається 7 січня).

Саме 6 січня закінчується Різдвяний піст, але на стіл у Святвечір зазвичай подають пісні страви. В меню на свято має бути 12 страв, оскільки саме 12 апостолів було у сина Божого Ісуса Христа.

На Святвечір не можна їсти до появи першої зірки, а головні страви в меню на Різдво — це страва кутя (поминальну кутю називають коливо) та узвар. Також на святковому столі має бути випічка, вона символізує вічне життя.

Главред вирішив зібрати прості рецепти різдвяних пампушок та пояснити, як зробити пампушки на Святвечір.

Тісто на пампушки

Пампушки на воді (пісні пампушки)

Інгредієнти для приготування тіста на пампушки: стакан теплої води (близько 50 градусів), пучка солі, цукор — за смаком (мінімум — столова ложка без гірки), сухі активні дріжджі (11 грамів), 3 столові ложки соняшникової олії, мука.

Як зробити пампушки на воді

Вилийте в миску стакан теплої води, додайте пучку солі, цукор, дріжджі, перемішайте інгредієнти і зачекайте 10 хвилин, щоб запрацювали дріжджі. Потім додайте в миску олію і знову все перемішайте. Після цього починайте потроху додавати до інгредієнтів муку і паралельно все змішувати.

Спершу вимішуйте тісто ложкою, а потім — руками (додавайте стільки муки, скільки візьме тісто). Тісто потрібно місити до тих пір, поки воно не перестане липнути до рук.

Як спекти пампушки

Візьміть роз'ємну форму для випікання, змастіть її олією. Відірвіть від тіста невеликі шматочки (як два волоських горіха), зробіть з них кульки, викладіть у форму, щоб між ними була невелика відстань.

Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураВвімкніть духовку та встановіть температуру 200 градусів. Поки духовка буде нагріватися, поставте форму з тістом зверху, оскільки там тепло, і тісто підійде.

Тісто має підходити 5-10 хвилин. Потім поставте тісто у духовку й випікайте 15-20 хвилин.

Після того, як пампушки допечуться, накрийте форму рушником та дайте випічці відпочити близько 5 хвилин.

Заправка для пампушок на воді

Інгредієнти для заправки, якою змащують пампушки на воді: вершкове масло (можна замінити соняшниковою олією), 1-2 зубчика часнику, кріп.

Як приготувати заправку для пампушок

Розтопіть вершкове масло, додайте в нього часник, натертий на дрібній терці чи пропущений через часникодавку, та все гарно змішайте. Мілко покришіть кріп. Змастіть пампушки заправкою та посипте кропом.

Пампушки солодкі (непісні пампушки)

Пампушки солодкі з медом

Інгредієнти для приготування солодких пампушок: півлітра кислого молока (має бути теплим), пучка солі, 4 столові ложки меду, 1 чайна ложка сухих дріжджів, 1 столова ложка соняшникової олії, мука, кунжут.

Як зробити пампушки солодкі з медом

Вилийте в миску молоко, додайте пучку солі, мед і дріжджі, все перемішайте. Потім влийте 1 столову ложку олії і додавайте муку та змішайте всі інгредієнти. Замісіть тісто і поставте його на 40 хвилин у тепле місце підходити.

Як спекти пампушки солодкі

Ввімкніть духовку на 200 градусів, змастіть роз’ємну форму для випікання олією, зробіть з тіста кульки та викладіть на форму. Посипте кульки кунжутом, і відправте їх на 20 хвилин у духовку. Після того, як пампушки спечуться, накрийте їх рушником і дайте вихолонути.

Пампушки солодкі здобні

Інгредієнти для приготування здобних пампушок: 300 мілілітрів теплого молока, 2/3 чайної ложки солі, 100 грамів цукру, 2 чайні ложки сухих дріжджів, 2 яйця, 600 грамів муки, 1 столова ложка соняшникової олії, 60 грамів вершкового масла, пакетик ванільного цукру, цукрова пудра.

Як зробити пампушки солодкі здобні

Налийте тепле молоко в миску, додайте сухі дріжджі, сіль, яйце. Потім всипте в миску муку, цукор, олію і починайте замішувати тісто — спершу ложкою, а потім — руками. Коли тісто буде майже замішане, тонким струменем вливайте в нього 50 грамів розтопленого масла і продовжуйте замішувати.

Правильно замішане тісто не має бути надто крутим, і воно не повинно липнути до рук. Поставте тісто в тепле місце приблизно на годину, щоб воно підійшло. Перекладіть тісто на стіл, розкотіть його качалкою кілька разів, знову покладіть у миску і залиште у спокої на хвилин 15-20.

Як спекти пампушки солодкі здобні

Змажте роз’ємну форму для випікання вершковим маслом. Розділіть тісто на дві частини, з кожної сформуйте ковбаску та наріжте її на шматочки товщиною 5 сантиметрів. Сформуйте зі шматочків тіста кульки, накрийте їх харчовою плівкою та залиште на столі на хвилин 20-30, щоб тісто трохи підросло.

Читайте такжеПостные салаты на Святвечер и непостные салаты на Рождество: лучшие рецептыПотім покладіть пампушки в форму, щоб між ними була невелика відстань, і залиште ще на 30-40 хвилин. Збийте жовток одного яйця та змажте ним верх тіста.

Розігрійте духовку до температури 160 градусів та випікайте тісто 20-25 хвилин. Коли пампушки трохи вистигнуть, посипте їх цукровою пудрою.

Раніше Главред порадив, які пісні страви можна приготувати на Святвечір і назвав варіанти 12 страв на Різдво. У меню на Святвечір, зокрема, можна включити салати, запечену або варену картоплю і рибу.