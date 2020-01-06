Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом

З наступаючим Різдвом – привітання з Святим Вечором та різдвяні листівки / 1zoom.ru

Щасливого Різдва всім нашим читачам!

Привітання з Святим Вечором та вітання з наступаючим Різдвом лунають скрізь – від дорослих та малечі – відсьогодні та ще декілька днів поспіль.

Привітання з Святою Вечерею приносять у дім колядники. У Святвечір та весь день на Різдво 7 січня вони ходять по домівках, щоб побажати щасливого Різдва та проголосити, що Христос народився.

За вже непісним столом збирається вся родина, а для дорогих людей, зустрітися з якими не вийшло, відправляються вітання з Різдвом – картинки та анімація.

Найщиріші та найкращі привітання з Різдвом Христовим прозою, у віршах та короткі смс, а також картинки з Різдвом зібрав Главред у святковому матеріалі на свята 6 та 7 січня.

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Привітання з Святим Вечором

Зі Святвечором вас! Бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята в будинку і щастя, небесної благодаті і доброї надії.

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

В вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

З наступаючим Різдвом

Вітаємо вас з наступаючим Різдвом Христовим! Бажаємо вам і вашим рідним здоров'я, щастя і радості в новому році! Нехай у ваших оселях буде тепло і в кожен дім, в кожну сім'ю прийдуть мир і злагода. Христос ся рождає! Славимо Його!

***

Про святе Різдво Господнє

Колядуємо сьогодні,

Всім звіщаєм новину

Що родила Діва Сина!

Звістку радісну й веселу

Нам зоря несе в оселі,

Йде вечеронька свята

Славимо Різдво Христа!

***

З наступаючим Різдвом! Зичимо Вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах!

***

Вітання з кутею та Різдвом:

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

З Різдвом – привітання

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Православні різдвяні привітання:

З Різдвом Христовим!

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті , добра у житті!

Хай Бог з вами буде завжди і усюди

І всім помагає. Христос ся рождає!

***

Православні різдвяні привітання прозою:

Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними і взамін отримувати чесноти. З Різдвом!

***

Привітання з Різдвом Христовим прозою:

Вітаю з приходом світлого і радісного свята Різдва! У цю чарівну пору нехай радість панує в душі і усмішка сяє на обличчі, щастя входить в будинок і сяйво свічок проганяє смуток і темряву! Нехай ангел завжди оберігає тебе від негараздів, а Господь дарує благословення на всі добрі справи!

***

Віншування з Різдвом Христовим 2020:

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Привітання з Різдвом подрузі:

Мила подруга, рідна, дорога,

Ти одна на світі у мене така!

Я тебе сьогодні з Різдвом Христовим

Сердечно вітаю і радості бажаю.

***

Привітання з Різдвом коханому в прозі:

Коханий, вітаю з Різдвом! Хай цей рік пройде так, щоб було не просто, що згадати, але і що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменувати прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всі попередні.

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