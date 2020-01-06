Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом

Привітання з Різдвом Христовим прозою, у віршах та короткі смс, а також відкритки з Різдвом у нашому святковому матеріалі на свято 6 та 7 січня.
Щасливого Різдва всім нашим читачам!
Привітання з Святим Вечором та вітання з наступаючим Різдвом лунають скрізь – від дорослих та малечі – відсьогодні та ще декілька днів поспіль.
Привітання з Святою Вечерею приносять у дім колядники. У Святвечір та весь день на Різдво 7 січня вони ходять по домівках, щоб побажати щасливого Різдва та проголосити, що Христос народився.
За вже непісним столом збирається вся родина, а для дорогих людей, зустрітися з якими не вийшло, відправляються вітання з Різдвом – картинки та анімація.
Найщиріші та найкращі привітання з Різдвом Христовим прозою, у віршах та короткі смс, а також картинки з Різдвом зібрав Главред у святковому матеріалі на свята 6 та 7 січня.
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Привітання з Святим Вечором
Зі Святвечором вас! Бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята в будинку і щастя, небесної благодаті і доброї надії.
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
***
У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
В вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
З наступаючим Різдвом
Вітаємо вас з наступаючим Різдвом Христовим! Бажаємо вам і вашим рідним здоров'я, щастя і радості в новому році! Нехай у ваших оселях буде тепло і в кожен дім, в кожну сім'ю прийдуть мир і злагода. Христос ся рождає! Славимо Його!
***
Про святе Різдво Господнє
Колядуємо сьогодні,
Всім звіщаєм новину
Що родила Діва Сина!
Звістку радісну й веселу
Нам зоря несе в оселі,
Йде вечеронька свята
Славимо Різдво Христа!
***
З наступаючим Різдвом! Зичимо Вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах!
***
Вітання з кутею та Різдвом:
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
З Різдвом – привітання
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Православні різдвяні привітання:
З Різдвом Христовим!
Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті , добра у житті!
Хай Бог з вами буде завжди і усюди
І всім помагає. Христос ся рождає!
***
Православні різдвяні привітання прозою:
Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними і взамін отримувати чесноти. З Різдвом!
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Привітання з Різдвом Христовим прозою:
Вітаю з приходом світлого і радісного свята Різдва! У цю чарівну пору нехай радість панує в душі і усмішка сяє на обличчі, щастя входить в будинок і сяйво свічок проганяє смуток і темряву! Нехай ангел завжди оберігає тебе від негараздів, а Господь дарує благословення на всі добрі справи!
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Віншування з Різдвом Христовим 2020:
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
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Привітання з Різдвом подрузі:
Мила подруга, рідна, дорога,
Ти одна на світі у мене така!
Я тебе сьогодні з Різдвом Христовим
Сердечно вітаю і радості бажаю.
***
Привітання з Різдвом коханому в прозі:
Коханий, вітаю з Різдвом! Хай цей рік пройде так, щоб було не просто, що згадати, але і що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменувати прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всі попередні.