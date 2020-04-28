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Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках

28 апреля 2020, 04:46

Листівки на День Ірини 2020 – картинки та гиф, – а також привітання з Днем ангела Ірини своїми словами в прозі та вірші, з ніжністю дбайливо підібрав Главред.

День ангела Ірини - картинки і чудові привітання з Днем Ірини 2020
День ангела Ірини – картинки і чудові привітання з Днем Ірини 2020 / Колаж Главреда

День ангела Ірини 2020, або святі іменини Ірини, відзначаються 29 квітня – у день пам’яті мучениці Ірини.

Цього дня привітання з Днем Ірини отримуються чудові дівчата з дуже потужною енергетикою. Вони рішучі, цілеспрямовані й у справах завзяті. З такою особою можна сміливо ходити на розвідку чи просто на чашку кави. З Іришкою ніколи не сумно. То ж і прикольні привітання з Днем ангела Ірини отримують цілком заслужено.

Листівки на День Ірини 2020 – картинки та гиф, – а також привітання з Днем ангела Ірини своїми словами в прозі та вірші, з ніжністю дбайливо підібрав Главред на іменне свято Іринки.

До речі, наступний День ангела Ірини в 2020 році буде 18 травня, а потім 26 травня.

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Вітання з Днем ангела Ірини – в прозі, віршах та смс

Вітання на День ангела Ірини своїми словами – прозою:

Ірусю, ти уособлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно! Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років до ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні!

***

З днем ангела, дорога Ірина! Хочу тобі побажати в житті яскравих фарб і моментів, чарівного щастя і щирої любові, доброї казки і світлої надії, безсумнівного щастя і незмінного везіння!

картинки з днем ангела ірини гиф

***

Привітання з Днем Ірини коротке:

Дорога Ірина, вітаю з днем ангела і бажаю добрих і щасливих днів життя, радісних і веселих подій, щирих і теплих слів, ніжних обіймів і солодких поцілунків, вірною і світлої любові, вічного і справжнього щастя.

***

Красиві віршіна День ангела Ірини:

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Дівчинка Іруся –

Сонечко й лапуся!

Ми тебе вітаємо

Всяких благ бажаємо!

Щоб тебе любили

Гуляти водили

Щоб ти все сміялась

І ніц не боялась!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Іро, хай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Картинки з Днем ангела Ірини та листівки

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День ангела Ірини – відео з привітаннями

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