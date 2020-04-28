Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках

Листівки на День Ірини 2020 – картинки та гиф, – а також привітання з Днем ангела Ірини своїми словами в прозі та вірші, з ніжністю дбайливо підібрав Главред.
День ангела Ірини 2020, або святі іменини Ірини, відзначаються 29 квітня – у день пам’яті мучениці Ірини.
Цього дня привітання з Днем Ірини отримуються чудові дівчата з дуже потужною енергетикою. Вони рішучі, цілеспрямовані й у справах завзяті. З такою особою можна сміливо ходити на розвідку чи просто на чашку кави. З Іришкою ніколи не сумно. То ж і прикольні привітання з Днем ангела Ірини отримують цілком заслужено.
Листівки на День Ірини 2020 – картинки та гиф, – а також привітання з Днем ангела Ірини своїми словами в прозі та вірші, з ніжністю дбайливо підібрав Главред на іменне свято Іринки.
До речі, наступний День ангела Ірини в 2020 році буде 18 травня, а потім 26 травня.
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Вітання з Днем ангела Ірини – в прозі, віршах та смс
Вітання на День ангела Ірини своїми словами – прозою:
Ірусю, ти уособлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно! Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років до ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні!
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З днем ангела, дорога Ірина! Хочу тобі побажати в житті яскравих фарб і моментів, чарівного щастя і щирої любові, доброї казки і світлої надії, безсумнівного щастя і незмінного везіння!
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Привітання з Днем Ірини коротке:
Дорога Ірина, вітаю з днем ангела і бажаю добрих і щасливих днів життя, радісних і веселих подій, щирих і теплих слів, ніжних обіймів і солодких поцілунків, вірною і світлої любові, вічного і справжнього щастя.
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Красиві віршіна День ангела Ірини:
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
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Дівчинка Іруся –
Сонечко й лапуся!
Ми тебе вітаємо
Всяких благ бажаємо!
Щоб тебе любили
Гуляти водили
Щоб ти все сміялась
І ніц не боялась!
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Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***
Іро, хай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.