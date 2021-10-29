День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

День автомобилиста 2021 / ua.depositphotos.com

Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник отмечают, как работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, так и просто любители покрутить баранку. В 2021 году он выпадает на 31 октября.

О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в самый холодный месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Помимо Дня автомобилиста 31 октября в мире отмечают один из самых мистических праздников года – Хэллоуин. Чем себя занять в этот день, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Чтобы уже с утра поднять настроение своим близким и друзьям можно отправить им картинку-приветствие. Классные картинки - в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.

31 октября – отличный повод поздравить как профессиональных водителей, так и тех, кто помогает обслуживать транспортные средства и оставаться им на ходу – автослесарей, механиков, шиномонтажников.

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День автомобилиста: поздравления картинки и открытки

Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом, желаю соблюдать правила безопасности и в жизни, и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоём пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулём.

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Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!

День автомобилиста поздравления

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С днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ждало счастье и улыбки близких.

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С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы спереди не "подрезали", чтобы сзади не орали, чтобы в салоне любимого автомобиля всегда было уютно и весело, чтобы на дорогах не мелькали полосатые жезлы. Рули уверенно и смело путешествуй по просторам счастья!

День автомобилиста поздравления картинки

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Примите мои теплые поздравления с Днём автомобилиста! Пусть жизнь будет гладкой, без ухабов и опасных поворотов. Желаю, чтобы успех следовал за вами повсюду, куда бы вы ни ехали. Надеюсь, что ваш верный друг — автомобиль, вас никогда не подведёт, и благодаря ему вы сможете увидеть много прекрасных мест и познакомиться с замечательными людьми. Удачи на дорогах и доброго пути!

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Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

Картинка с Днем водителя

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Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов, чуточку, нескромных.

Пусть счастье ждёт тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,

Чтоб от неприятностей увёл

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шёл.

День автомобилиста картинки прикольные

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Дороги ровной — без извилин,

Погоды ясной — без дождей.

Чтоб ДПС не тормозили.

И верных, преданных друзей!

Чтоб дома ждали с нетерпением,

Чтоб пробок не было вокруг,

Чтобы с прекрасным настроением

Ты за рулем сидел, мой друг!

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***

Тебе в День автомобилиста

Желаю я дороги чистой!

Пусть серой лентой трасса вьется,

Пусть за рулем тебе поется.

Исправной будет пусть машина,

Пусть гвоздь не повстречают шины,

Удач желаю повсеместных,

Поездок легких, интересных!

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День автомобилиста 2021