День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

Поздравления с Днем автомобилиста, красивые картинки и открытки - в подборке Главреда.
Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник отмечают, как работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, так и просто любители покрутить баранку. В 2021 году он выпадает на 31 октября.
О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в самый холодный месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
Помимо Дня автомобилиста 31 октября в мире отмечают один из самых мистических праздников года – Хэллоуин. Чем себя занять в этот день, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.
Чтобы уже с утра поднять настроение своим близким и друзьям можно отправить им картинку-приветствие. Классные картинки - в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.
31 октября – отличный повод поздравить как профессиональных водителей, так и тех, кто помогает обслуживать транспортные средства и оставаться им на ходу – автослесарей, механиков, шиномонтажников.
День автомобилиста: поздравления картинки и открытки
Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом, желаю соблюдать правила безопасности и в жизни, и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоём пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулём.
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Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!
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С днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ждало счастье и улыбки близких.
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С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы спереди не "подрезали", чтобы сзади не орали, чтобы в салоне любимого автомобиля всегда было уютно и весело, чтобы на дорогах не мелькали полосатые жезлы. Рули уверенно и смело путешествуй по просторам счастья!
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Примите мои теплые поздравления с Днём автомобилиста! Пусть жизнь будет гладкой, без ухабов и опасных поворотов. Желаю, чтобы успех следовал за вами повсюду, куда бы вы ни ехали. Надеюсь, что ваш верный друг — автомобиль, вас никогда не подведёт, и благодаря ему вы сможете увидеть много прекрасных мест и познакомиться с замечательными людьми. Удачи на дорогах и доброго пути!
***
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
***
Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку, нескромных.
Пусть счастье ждёт тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увёл
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шёл.
***
Дороги ровной — без извилин,
Погоды ясной — без дождей.
Чтоб ДПС не тормозили.
И верных, преданных друзей!
Чтоб дома ждали с нетерпением,
Чтоб пробок не было вокруг,
Чтобы с прекрасным настроением
Ты за рулем сидел, мой друг!
***
Тебе в День автомобилиста
Желаю я дороги чистой!
Пусть серой лентой трасса вьется,
Пусть за рулем тебе поется.
Исправной будет пусть машина,
Пусть гвоздь не повстречают шины,
Удач желаю повсеместных,
Поездок легких, интересных!