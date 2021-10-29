УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

29 октября 2021, 00:49

Поздравления с Днем автомобилиста, красивые картинки и открытки - в подборке Главреда.

День автомобилиста 2021
День автомобилиста 2021 / ua.depositphotos.com

Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник отмечают, как работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, так и просто любители покрутить баранку. В 2021 году он выпадает на 31 октября.

О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в самый холодный месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Помимо Дня автомобилиста 31 октября в мире отмечают один из самых мистических праздников года – Хэллоуин. Чем себя занять в этот день, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Чтобы уже с утра поднять настроение своим близким и друзьям можно отправить им картинку-приветствие. Классные картинки - в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.

31 октября – отличный повод поздравить как профессиональных водителей, так и тех, кто помогает обслуживать транспортные средства и оставаться им на ходу – автослесарей, механиков, шиномонтажников.

Реклама

День автомобилиста: поздравления картинки и открытки

Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом, желаю соблюдать правила безопасности и в жизни, и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоём пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулём.

***

Сердечно поздравляю тебя с днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносят только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!

День автомобилиста поздравления, открытки, картинки
День автомобилиста поздравления

***

С днем автомобилиста! Пусть дороги будут всегда спокойными, свободными и не будет аварийных ситуаций. Желаю крепко держать руль жизни, чтобы повороты не были крутыми, а за ними всегда ждало счастье и улыбки близких.

***

С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы спереди не "подрезали", чтобы сзади не орали, чтобы в салоне любимого автомобиля всегда было уютно и весело, чтобы на дорогах не мелькали полосатые жезлы. Рули уверенно и смело путешествуй по просторам счастья!

День автомобилиста поздравления, открытки, картинки
День автомобилиста поздравления картинки

***

Примите мои теплые поздравления с Днём автомобилиста! Пусть жизнь будет гладкой, без ухабов и опасных поворотов. Желаю, чтобы успех следовал за вами повсюду, куда бы вы ни ехали. Надеюсь, что ваш верный друг — автомобиль, вас никогда не подведёт, и благодаря ему вы сможете увидеть много прекрасных мест и познакомиться с замечательными людьми. Удачи на дорогах и доброго пути!

***

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

День автомобилиста поздравления, открытки, картинки
Картинка с Днем водителя

***

Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов, чуточку, нескромных.

Пусть счастье ждёт тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,

Чтоб от неприятностей увёл

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шёл.

День автомобилиста картинки, поздравления, открытки
День автомобилиста картинки прикольные

***

Дороги ровной — без извилин,

Погоды ясной — без дождей.

Чтоб ДПС не тормозили.

И верных, преданных друзей!

Чтоб дома ждали с нетерпением,

Чтоб пробок не было вокруг,

Чтобы с прекрасным настроением

Ты за рулем сидел, мой друг!

День автомобилиста картинки, поздравления, открытки
День автомобилиста красивые картинки

***

Тебе в День автомобилиста

Желаю я дороги чистой!

Пусть серой лентой трасса вьется,

Пусть за рулем тебе поется.

Исправной будет пусть машина,

Пусть гвоздь не повстречают шины,

Удач желаю повсеместных,

Поездок легких, интересных!

День автомобилиста картинки, поздравления, открытки
День автомобилиста в Украине картинки
День автомобилиста картинки, поздравления, открытки
День автомобилиста 2021
День автомобилиста картинки, поздравления, открытки
День водителя 2021

viber
День автомобилиста
Сейчас вы просматриваете новость «День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбитьсяВ моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Звездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериалаЗвездный актер Сватов не появится в седьмом, финальном сезоне сериала Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работыФинансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Гороскоп на 13 октября 2021 для всех знаков Зодиака: сплетни недругов или денежные поступленияГороскоп на 13 октября 2021 для всех знаков Зодиака: сплетни недругов или денежные поступления Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к конюНадя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню

Последние новости

10:21

Опасный диагноз: Минздрав утвердил список противопоказаний вакцинации от COVID-19

10:10

"Все вышло из-под контроля": эпидемиолог объяснила, почему Украине нужен жесткий локдаун

10:01

В США требуют снять ограничения на поставки летального оружия в Украину

10:00

Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

09:32

В Киеве вводят "гибридный" локдаун: новые запреты и ограничения Видео

Реклама
09:22

В Украине от коронавируса умерли 70 беременных: врач призвала прививаться и назвала лучшую вакцину Видео

09:11

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

08:57

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

08:50

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

08:29

Какая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированных

08:28

Новый антирекорд: в Украине за сутки почти 27 тысяч случаев COVID-19 Видео

08:09

Импортом и не пахнет: зачем Украина забронировала электроэнергию у Беларуси мнение

08:06

"Бестолковость и безответственность": Шуфрич и Ляшко устроили свару в прямом эфире Видео

07:16

Парня, сделавшего фейковую Дию, берут на стажировку в Минцифру

07:01

Бизнесу ФРГ не нужна Украина и ее ГТС, однако США и силы на Западе будут бить по СП-2, – эксперт Видео

06:35

Дмитрий Разумков рассказал о создание новой политсилы в Раде: "Будем объединяться" Видео

06:06

Украина с Bayraktar на Донбассе и решение по СП-2: эксперт объявил о пакте Меркель-Путина в Европе Видео

06:00

Всплеск недовольства: почему в Украине продолжаются нападения на активистов мнение

05:40

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

04:35

Почему вредно есть некоторые орехи - ответ диетолога

Реклама
04:13

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

03:27

Эксперт объяснила, можно ли злоупотреблять быстрыми перекусами

03:26

Как убрать неприятный запах из холодильника: бытовой лайфхак, взорвавший Сеть

02:49

Ученые назвали дешевое лекарство, которое снижает риск COVID-госпитализации Видео

01:50

Приметы на 29 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

01:09

Специалист пояснила, какая еда мешает спать ночью

00:49

День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

00:11

Добрый вечер, я - диспетчер: рецензия на фильм "Французский вестник"

28 октября, четверг
23:56

Оккупанты Крыма запретили старикам выходить на улицу: в чем причина

23:32

Чем полезна клюква и сколько ее можно есть - ответ эксперта

23:23

На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

23:06

Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке Видео

22:58

В Украине существенно возросла реальная зарплата - Госстат

22:35

"Кошмары, блин, кошмары, блин, кошмары" : рецензия на фильм "Прошлой ночью в Сохо" Видео

22:27

"Вакцинация - это убийство": СНБО выдвинул обвинение российским пропагандистам

22:26

В Украину идет резкое похолодание и ворвется зима Видео

21:45

"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

21:33

Facebook меняет название на Meta Видео

21:14

"Реанимации не способны забрать всех": инфекционист рассказал о реальной ситуации в больницах Видео

21:04

Жуткое ДТП в Харькове: подозреваемый заявил о потере памяти Видео

Реклама
20:54

Контрудар Украины и Bayraktar на Донбассе: Франция с Германией сделали заявление о "Минске"

20:11

Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха

20:02

Только родила малыша: в Киеве коронавирус убил молодую учительницу Видео

20:00

Эксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗС актуально

19:29

Очередная "мажорная" авария в Харькове: жертва отлетела на встречную полосу

19:26

ДТП в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, что происходило в авто перед аварией Видео

19:24

Bayraktar – не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины: в ВСУ предупредили об ударе

19:18

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

19:08

Украина продаст Молдове сотни тысяч кубометров газа Видео

18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять