День работников прокуратуры Украины: сердечные поздравления в прозе и стихах и душевные картинки

Поздравления с Днем прокуратуры в прозе и стихах, прикольные открытки и картинки - в подборке Главреда.
Ежегодно свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают 1 декабря. В 2021 году этот день приходится на среду.
О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
Сколько выходных дней принесут нам новогодние праздники, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.
День работника прокуратуры был учрежден в 2000 году, указом президента Кучмы. Дата праздника 1 декабря – приурочена к принятию Верховной Радой закона о прокуратуре. В первый день зимы прокуратура принимает душевные поздравления в стихах и прозе. Красивые праздничные картинки и открытки – в подборке Главреда.
День работника прокуратуры – поздравления и открытки
Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины и хочу пожелать убеждённости в своих рассуждениях, уверенности в своих обвинениях, смелости в своих решениях, настойчивости в своих стремлениях, успеха в своих начинаниях. Пусть истина будет на твоей стороне, а кроме неё и удача. И, несмотря на беспокойную и столь нелёгкую деятельность, пусть жизнь твоя всё же будет благополучной, счастливой и разнообразной.
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Ты стоишь на страже интересов отечественных законов и следишь за тем, чтобы все в нашей стране было справедливо и честно. В твой профессиональный праздник — День работников прокуратуры Украины хочу пожелать, чтобы ты всегда был справедлив, мудр, честен в первую очередь перед собой и, конечно, простого человеческого счастья и здоровья. Будь счастлив, будь любим, будь мудр!
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Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!
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Пускай прокуратура Украины
Работает успешно и стабильно!
Пускай вам покоряются вершины
И будет пусть всегда и все посильно!
Фемиде подчиняться вечно надо,
Ведь только в справедливости есть сила!
Желаю, чтоб отличная зарплата
Вам радость каждый месяц приносила!
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Работников прокуратуры поздравляем,
У вас сегодня важный день,
Профессию мы вашу уважаем,
Пусть на лице не будет тень,
Чтоб больше было радости,
Улыбок, вдохновения,
Поменьше будет слабости,
Волнения, раздражения,
Здоровья, счастья, смеха,
Достатка и богатства,
Фурора и успеха,
И много, много счастья!
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Прокуратура в Украине отмечает
Свой праздник в этот день и час.
Со всей душою поздравляю
С Днем этим чудным нынче Вас.
Вы настоящие защитники народа,
Перед законом вы всегда чисты.
Вам мирного желаю небосвода
И чтоб дни всей жизни были хороши.