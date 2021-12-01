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День работников прокуратуры Украины: сердечные поздравления в прозе и стихах и душевные картинки

1 декабря 2021, 03:05

Поздравления с Днем прокуратуры в прозе и стихах, прикольные открытки и картинки - в подборке Главреда.

День работника прокуратуры Украины
День работника прокуратуры Украины / ua.depositphotos.com

Ежегодно свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают 1 декабря. В 2021 году этот день приходится на среду.

О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Сколько выходных дней принесут нам новогодние праздники, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

День работника прокуратуры был учрежден в 2000 году, указом президента Кучмы. Дата праздника 1 декабря – приурочена к принятию Верховной Радой закона о прокуратуре. В первый день зимы прокуратура принимает душевные поздравления в стихах и прозе. Красивые праздничные картинки и открытки – в подборке Главреда.

День работника прокуратуры – поздравления и открытки

Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины и хочу пожелать убеждённости в своих рассуждениях, уверенности в своих обвинениях, смелости в своих решениях, настойчивости в своих стремлениях, успеха в своих начинаниях. Пусть истина будет на твоей стороне, а кроме неё и удача. И, несмотря на беспокойную и столь нелёгкую деятельность, пусть жизнь твоя всё же будет благополучной, счастливой и разнообразной.

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День работника прокуратуры картинки
День работника прокуратуры картинки

***

Ты стоишь на страже интересов отечественных законов и следишь за тем, чтобы все в нашей стране было справедливо и честно. В твой профессиональный праздник — День работников прокуратуры Украины хочу пожелать, чтобы ты всегда был справедлив, мудр, честен в первую очередь перед собой и, конечно, простого человеческого счастья и здоровья. Будь счастлив, будь любим, будь мудр!

День работника прокуратуры картинки
День работника прокуратуры открытки

***

Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!

***

Пускай прокуратура Украины

Работает успешно и стабильно!

Пускай вам покоряются вершины

И будет пусть всегда и все посильно!

Фемиде подчиняться вечно надо,

Ведь только в справедливости есть сила!

Желаю, чтоб отличная зарплата

Вам радость каждый месяц приносила!

День работника прокуратуры картинки
День работника прокуратуры поздравление

***

Работников прокуратуры поздравляем,

У вас сегодня важный день,

Профессию мы вашу уважаем,

Пусть на лице не будет тень,

Чтоб больше было радости,

Улыбок, вдохновения,

Поменьше будет слабости,

Волнения, раздражения,

Здоровья, счастья, смеха,

Достатка и богатства,

Фурора и успеха,

И много, много счастья!

День работника прокуратуры картинки
С днем прокуратуры Украины картинки

***

Прокуратура в Украине отмечает

Свой праздник в этот день и час.

Со всей душою поздравляю

С Днем этим чудным нынче Вас.

Вы настоящие защитники народа,

Перед законом вы всегда чисты.

Вам мирного желаю небосвода

И чтоб дни всей жизни были хороши.

День работника прокуратуры картинки
День прокуратурвы Украины открытки

viber
День прокуратуры
Сейчас вы просматриваете новость «День работников прокуратуры Украины: сердечные поздравления в прозе и стихах и душевные картинки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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