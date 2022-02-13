С Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраля

День святого Валентина - поздравления, открытки, картинки / depositphotos.com/

14 февраля – День влюбленных или День святого Валентина – праздник, который стремительно набирает популярность во всем мире. Не отмечают его разве что в Саудовской Аравии. Там он запрещен на официальном уровне.

Поздравления с днем святого Валентина и прикольные картинки смогут поднять настроение любимым и близким людям и зарядить позитивом на целый день.

Идеи, как сделать этот день незабываемым можно подсмотреть в материале: Куда пойти на 14 февраля в Киеве – как ярко отпраздновать День святого Валентина.

Если лень выходить на мороз и слякоть, можно разнообразить свой вечер, романтической комедией или мультфильмом о великом чувстве. В этом поможет подборка Главреда: Что посмотреть на День святого Валентина: фильмы, сериалы и мультфильмы для романтического настроения.

День святого Валентина: поздравления, открытки и картинки в День всех влюбленных 14 февраля

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

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Живите в любви, радуйтесь каждому новому дню и видите прелести в любом времени года. Пусть грусть и разлука обходят вас стороной. Бережно относитесь друг к другу и цените каждый миг, когда вы вместе. Будьте счастливы. С Днём влюблённых!

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Люблю тебя таким, какой ты есть, и не буду переставать любить никогда! С тобой я узнала, что значит быть по-настоящему счастливой, ты — моя главная опора в жизни. Пусть это светлое романтическое чувство всегда будет источником вдохновения для нас обоих. С Днем святого Валентина!

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С Днем святого Валентина, любимый! Ты самый замечательный человек на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!

День святого Валентина 2022

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Любимая, в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

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Любимая моя девочка, моя неповторимая красавица, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! В этот прекрасный праздник любви хочу тебе сказать, что безгранично люблю тебя, очень с тобой счастлив, никогда не встречал похожую на тебя, и в моем сердце ты всегда на первом месте!

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С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя!

Будь всегда-всегда любима,

И, как солнышко, ярка.

Пусть не знают глазки слезок,

Пусть не знаешь горя ты.

Смех твой будет всегда звонок,

Исполняются мечты.

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С Днем влюбленных поздравляю!

Я тебе хочу сказать,

Что тебя я обожаю, —

Чувств не стану я скрывать.

Пожелаю тебе счастья,

Валентинку подарю.

Детка, я горю от страсти!

Зайка, я тебя люблю!

Картинка с Днем влюбленных

***

С тобой душа моя согрета

Любовью, нежностью, теплом,

С тобой не надо даже света

И солнца в небе голубом!

Благодарю тебя, любимый,

За каждый миг, за каждый час!

Ты лучший, ты неповторимый!

Судьба свела для счастья нас!

Открытки с Днем святого Валентина любимому

***

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,

Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом

Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,

Жить для нас и ради нас.

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