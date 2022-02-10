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Что посмотреть на День святого Валентина: фильмы, сериалы и мультфильмы для романтического настроения

10 февраля 2022, 20:35

Подборка романтичных комедий, сериалов и мультфильмов про любовь во всех ее проявлениях.

день валентина 2022
Что посмотреть на День валентина / depositphotos.com/

День святого Валентина можно провести по-разному. Однако в холодную зимнюю пору чаще всего хочется закутаться в плед, взять большую кружку чаю и просто смотреть телевизор, прижавшись друг к дружке. В подборке Главреда ко Дню всех влюбленных как и бессменная классика кинематографа, так и свежий взгляд на любовные отношения.

О том, как провести День всех влюбленных, чтобы он запомнился надолго, читайте в материале: Куда пойти на 14 февраля в Киеве – как ярко отпраздновать День святого Валентина.

А для тех, кто любит дарить подарки хенд-мейд: Валентинка своими руками: 4 поделки на День святого Валентина.

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Конец зимы – не время для романических прогулок. Однако провести его можно в компании любимого человека/кота/подруги и интересного фильма, над которым можно посмеяться или поплакать, переживая за судьбу главных героев. Главред составил подборку фильмов, которые превосходно впишутся в вечер 14 февраля.

Фильмы на 14 февраля

До встречи с тобой (2016)

Экранизация романа английской писательницы Доджо Мойес уже успела стать современной классикой. В жизни Луизы наступает черная полоса – после разрыва отношений девушка еще и теряет работу. В такой ситуации остается только одно – принять предложение стать сиделкой для парализованного молодого человека. С этого все и начинается…

Завтрак у Тиффани (1961)

Классика мирового кино. Великолепная Одри Хепберн, красивая любовная история и, конечно же, мода и прекрасный Нью-Йорк 60-х. Этот фильм можно смотреть и пересматривать вечно.

Последняя любовь на земле (2011)

Трогательная любовная история, которая перекликается с современными реалиями. О том как два человека в условиях распространения опасного вируса, несмотря на все преграды и трудности смогли найти друг друга. Ева Грин и Эван Мак Грегор – как вишенки на торте.

Укрощение строптивого (1980)

Непревзойденный юмор, очаровательная Орнелла Мутти и харизматичный Адриано Челентано обеспечат веселый вечерок и заряд позитива. Одна из лучших романтических комедий которую нужно внести в список "просмотреть".

Соблазн (2001)

Необычная история о том, какой самоотверженной и немного сумасшедшей может быть любовь. Сюжетные повороты держат в напряжении, а актерская игра Анжелины Джоли и Антонио Бандераса заставляет поверить, что любовь не знает преград.

Загадочная история Бенджамина Баттона (2008)

Экранизация романа Френсиса Скотта Фицжеральда с Кейт Бланшетт и Бредом Питтом в главных ролях рассказывает о мужчине, который родился стариком и в расцвете сил повстречал любовь всей жизни. Что будет с влюбленными, когда их будут разделять года?

Подборка сериалов на День всех влюбленных

Бриджертоны (2020)

Английская аристократия в духе современного времени с чернокожими королевами, безупречным стилем как одежды, так и интерьеров и любовными перипетиями героев сериала захватывают так, что не оторваться. Если вы крепкий орешек, сможете одолеть 8 серий за один вечер!

Почему женщины убивают (2019)

Не самое романтичное название для Дня святого Валентина, однако этот сериал достоин внимания. События развиваются в одном доме, но в трех разных периодах: 60-е, 80-е и наше время. Три женщины оказались в непростой ситуации. И от любви до ненависти один шаг. Однако даже при таких обстоятельствах хеппи-енд возможен.

Ты (2018)

Не все в День всех влюбленных предпочитают романтические комедии. Если любите пощекотать нервишки, эта криминальная драма продемонстрирует, как глубокие чувства могут стать одержимостью. Сериал показывает человека с психопатическими четтами, который так просто не отпустит ту, которую желает всецело контролировать.

Мультфильмы на День святого Валентина

Леди и Бродяга (1955)

Бессмертная классика Диснея продолжает завоевывать сердца миллионов по всему миру и показывать, что "любовь нечаянно нагрянет" несмотря на регалии и социальный статус. Душевный мультик, который заставит улыбнуться и детей и взрослых.

Рапунцель: запутанная история (2010)

На что ты готова ради любви? Отрезать свои длинные локоны? Да запросто! Смелая принцесса в заточении смога вырваться из душных объятий мачехи и попасть в объятия покрепче… Вы поняли, что справедливость и здесь восторжествует, а возлюбленные будут жить долго и счастливо.

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День святого Валентина День всех влюбленных
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