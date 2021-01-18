УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января

18 января 2021, 06:40

Яркие и прикольные поздравления с Крещенским Сочельником – открытки, поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс – подобрал Главред.

Крещенский сочельник 2021 или Иорданская вечеря - поздравления и открытки
Крещенский сочельник 2021 или Иорданская вечеря - поздравления и открытки

18 января – праздник и сам по себе, и преддверие великого православного торжества. Это Крещенский Сочельник – канун праздника Крещение Господне 2021 (Богоявление).

В Украине в этот день дарят поздравления с Йорданскою вечерею, потому что сам праздник Крещение часто называют Иордан или Водохреща. А еще праздник известен как второй Щедрый вечер.

Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – читайте в материале Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою.

Как правильно отмечать Крещенский Сочельник: что нельзя делать, какие есть обычаи, приметы и гадания, а также что приготовить на стол – читайте в материале Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января.

Это постный день, когда полагается есть лишь холодную пищу – но это компенсируется горячими словами и теплыми пожеланиями. Когда всем знакомым, родным и близким желают самого доброго, светлого и искреннего.

Яркие и красочные поздравления с Крещенским Сочельником – открытки, поздравления в прозе своими словами, прикольные и христианские стихи, короткие смс – подобрал Главред на праздник 18 января.

Еще больше поздравлений с Крещением Господним своими словами в прозе, христианские и прикольные, поздравления с Крещением Господним в стихах, короткие смс, бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки, гифки и видео – в нашем материале Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки.

З Йорданською вечерею або з Йорданською водою - вітання українською мовою

Поздравления на Сочельник и с Вечерей – в прозе, стихи и смс

В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.

С Крещенским сочельником гиф картинка красивая

***

С наступающим Крещением

Вас сердечно я поздравляю.

Сегодня Крещенский Сочельник,

Я вам добра лишь желаю.

Пусть наступающий праздник прекрасный,

Здоровье и благо в ваш дом принесет.

Любовь и забота, удача и радость,

По жизни пусть рядышком с вами идет!

***

Пускай в святой Сочельник в вашем доме будет уютно светло и тепло. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!

***

В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.

***

С Сочельником, со святой Иорданской вечерей! Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом.

***

Я с праздником Крещенского сочельника,

Поздравляю всех своих родных,

И пусть Господь поможет нам очиститься,

В прозрачных водах чистых и святых!

привітання на водохреща картинки gif анімації

***

В Крещенский сочельник самое время собраться большой дружной семьей за одним столом и пожелать друг другу самого лучшего и светлого. Желаю, чтоб никто не был в этот вечер одинок, и каждый смог согреться душевным семейным теплом и насладиться приятным, чудесным праздником!

***

В сочельник крещенский

Не бойтесь мороза,

Пусть в сердце любовь

Расцветет, словно роза!

А праздник святой

Озарит благодатью,

Желаю чувств ярких

И крепких объятий!

***

От души поздравляю тебя с Крещенским Сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!

***

Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником! И от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.

Красивые поздравления с Сочельником – картинки и открытки

Красивые поздравления с Крещенским Сочельником картинки и открытки
зі святом водохреща
крещенский сочельник Красивые поздравления картинки открытки
привітання з щедрим вечором з йорданскою вечерею картинки листівки
открытки с сочельником
привітання з щедрим вечором з йорданскою вечерею картинки листівки
с наступающим крещением открытки
праздник Сочельник открытки Крещение Господне
Сейчас вы просматриваете новость «С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Поздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинкиПоздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открыткиПоздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки С Новым годом 2021! Новогодние открытки для самых красивыхС Новым годом 2021! Новогодние открытки для самых красивых Со Старым Новым годом – снежные и нежные поздравления и открыткиСо Старым Новым годом – снежные и нежные поздравления и открытки Праздник Василия и Обрезание Господне – поздравления и открытки душевныеПраздник Василия и Обрезание Господне – поздравления и открытки душевные
Следующий материал

Последние новости

07:15
"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото
06:57
Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители Видео
06:57
Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит мнение
06:40
С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января
06:27
Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Видео
Реклама
06:25
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 немыслима Фото Видео
05:50
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
05:17
Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
04:30
Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси Видео
04:21
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
03:51
Врач назвал главный признак победы над COVID-19 Видео
03:19
Про Меган Маркл снимают новый фильм
02:44
Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога Видео
02:22
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
01:58
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
01:30
Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ Видео
01:06
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
00:49
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
00:30
У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили Видео
00:28
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
Реклама
00:19
Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января Видео
00:09
"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото
00:00
Задержание Навального: России пригрозили новыми санкциями Видео
17 января, воскресенье
23:26
В Кремле отреагировали на задержание Навального Видео
23:00
Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы
22:31
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
22:28
Коронавирус в Украине 17 января - обнаружили почти 6 тысяч случаев Видео
22:26
Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы Видео
22:03
Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International Видео
21:34
Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение Видео
21:23
CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077 Видео
21:20
Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине Видео
20:50
Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России Видео
20:50
Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта
20:44
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
20:15
Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа Видео
20:07
Навального задержали в аэропорту Видео
19:44
Стало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания Sony
19:40
"Вода ручьем, мокрая постель": в поезде Киев-Ворохта вещи примерзли к окну
19:31
"Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой
Реклама
19:14
Задержания, автозаки и сотни правоохранителей: Навальный прилетел в Москву Видео
19:04
В МИД Украины прокомментировали аварию судна в Черном море
18:58
Раскрыли причину отказа Бориса Грачевского вакцинироваться "Спутником"
18:49
Обмен пленными: Кравчук сделал важное заявление Видео
18:47
Крушение сухогруза Arvin в Турции: стали известны имена спасенных украинцев Видео
18:31
Не спешите с покупкой – Microsoft готовит полноценную альтернативу цифровой версии PlayStation 5 Видео
18:29
Стало известно, как Кантемир Балагов получил работу на НВО
18:24
В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса Видео
18:18
"Фашисты": в Москве ОМОН зачищает аэропорт перед прилетом Навального, много задержанных Видео
18:06
"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять