С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января

Крещенский сочельник 2021 или Иорданская вечеря - поздравления и открытки

18 января – праздник и сам по себе, и преддверие великого православного торжества. Это Крещенский Сочельник – канун праздника Крещение Господне 2021 (Богоявление).

В Украине в этот день дарят поздравления с Йорданскою вечерею, потому что сам праздник Крещение часто называют Иордан или Водохреща. А еще праздник известен как второй Щедрый вечер.

Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – читайте в материале Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою.

Как правильно отмечать Крещенский Сочельник: что нельзя делать, какие есть обычаи, приметы и гадания, а также что приготовить на стол – читайте в материале Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января.

Это постный день, когда полагается есть лишь холодную пищу – но это компенсируется горячими словами и теплыми пожеланиями. Когда всем знакомым, родным и близким желают самого доброго, светлого и искреннего.

Яркие и красочные поздравления с Крещенским Сочельником – открытки, поздравления в прозе своими словами, прикольные и христианские стихи, короткие смс – подобрал Главред на праздник 18 января.

Еще больше поздравлений с Крещением Господним своими словами в прозе, христианские и прикольные, поздравления с Крещением Господним в стихах, короткие смс, бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки, гифки и видео – в нашем материале Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки.

З Йорданською вечерею або з Йорданською водою - вітання українською мовою

Поздравления на Сочельник и с Вечерей – в прозе, стихи и смс

В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.

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С наступающим Крещением

Вас сердечно я поздравляю.

Сегодня Крещенский Сочельник,

Я вам добра лишь желаю.

Пусть наступающий праздник прекрасный,

Здоровье и благо в ваш дом принесет.

Любовь и забота, удача и радость,

По жизни пусть рядышком с вами идет!

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Пускай в святой Сочельник в вашем доме будет уютно светло и тепло. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!

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В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.

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С Сочельником, со святой Иорданской вечерей! Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом.

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Я с праздником Крещенского сочельника,

Поздравляю всех своих родных,

И пусть Господь поможет нам очиститься,

В прозрачных водах чистых и святых!

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В Крещенский сочельник самое время собраться большой дружной семьей за одним столом и пожелать друг другу самого лучшего и светлого. Желаю, чтоб никто не был в этот вечер одинок, и каждый смог согреться душевным семейным теплом и насладиться приятным, чудесным праздником!

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В сочельник крещенский

Не бойтесь мороза,

Пусть в сердце любовь

Расцветет, словно роза!

А праздник святой

Озарит благодатью,

Желаю чувств ярких

И крепких объятий!

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От души поздравляю тебя с Крещенским Сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!

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Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником! И от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.

Красивые поздравления с Сочельником – картинки и открытки