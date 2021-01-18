С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января

Яркие и прикольные поздравления с Крещенским Сочельником – открытки, поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс – подобрал Главред.
18 января – праздник и сам по себе, и преддверие великого православного торжества. Это Крещенский Сочельник – канун праздника Крещение Господне 2021 (Богоявление).
В Украине в этот день дарят поздравления с Йорданскою вечерею, потому что сам праздник Крещение часто называют Иордан или Водохреща. А еще праздник известен как второй Щедрый вечер.
Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – читайте в материале Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою.
Как правильно отмечать Крещенский Сочельник: что нельзя делать, какие есть обычаи, приметы и гадания, а также что приготовить на стол – читайте в материале Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января.
Это постный день, когда полагается есть лишь холодную пищу – но это компенсируется горячими словами и теплыми пожеланиями. Когда всем знакомым, родным и близким желают самого доброго, светлого и искреннего.
Яркие и красочные поздравления с Крещенским Сочельником – открытки, поздравления в прозе своими словами, прикольные и христианские стихи, короткие смс – подобрал Главред на праздник 18 января.
Еще больше поздравлений с Крещением Господним своими словами в прозе, христианские и прикольные, поздравления с Крещением Господним в стихах, короткие смс, бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки, гифки и видео – в нашем материале Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки.
З Йорданською вечерею або з Йорданською водою - вітання українською мовою
Поздравления на Сочельник и с Вечерей – в прозе, стихи и смс
В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.
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С наступающим Крещением
Вас сердечно я поздравляю.
Сегодня Крещенский Сочельник,
Я вам добра лишь желаю.
Пусть наступающий праздник прекрасный,
Здоровье и благо в ваш дом принесет.
Любовь и забота, удача и радость,
По жизни пусть рядышком с вами идет!
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Пускай в святой Сочельник в вашем доме будет уютно светло и тепло. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!
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В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.
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С Сочельником, со святой Иорданской вечерей! Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом.
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Я с праздником Крещенского сочельника,
Поздравляю всех своих родных,
И пусть Господь поможет нам очиститься,
В прозрачных водах чистых и святых!
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В Крещенский сочельник самое время собраться большой дружной семьей за одним столом и пожелать друг другу самого лучшего и светлого. Желаю, чтоб никто не был в этот вечер одинок, и каждый смог согреться душевным семейным теплом и насладиться приятным, чудесным праздником!
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В сочельник крещенский
Не бойтесь мороза,
Пусть в сердце любовь
Расцветет, словно роза!
А праздник святой
Озарит благодатью,
Желаю чувств ярких
И крепких объятий!
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От души поздравляю тебя с Крещенским Сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!
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Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником! И от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.