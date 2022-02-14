С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

Со Сретением Господним - картинки, открытки и сердечные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
15 февраля – праздник Сретения Господня. Это одна из наиболее почитаемых дат христианской религии. Она является непреходящей и ежегодно отмечается в один и тот же день. В 2022 году церковь отмечает Сретение во вторник.
Православный календарь на февраль 2022 напомнит о важных праздниках и датах последнего месяца зимы.
О том, кого поздравить с именинами в конце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.
Открытки со Сретением Господним, сердечные поздравления и картинки напомнят о светлом празднике родным и близким людям.
Со Сретением Господним – открытки, картинки и поздравления
Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
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Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пускай молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Всего самого светлого, доброго и благодатного в этот божий праздник. Со Сретением Господним!
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В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!
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Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
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Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
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В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы Ангел
Охранял вас каждый час.
И молитва пусть от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.