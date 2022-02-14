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С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

14 февраля 2022, 18:18

Со Сретением Господним - картинки, открытки и сердечные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

Сретение Господне - поздравления, открытки и картинки
Сретение Господне - поздравления, открытки и картинки / depositphotos.com/

15 февраля – праздник Сретения Господня. Это одна из наиболее почитаемых дат христианской религии. Она является непреходящей и ежегодно отмечается в один и тот же день. В 2022 году церковь отмечает Сретение во вторник.

Православный календарь на февраль 2022 напомнит о важных праздниках и датах последнего месяца зимы.

О том, кого поздравить с именинами в конце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Открытки со Сретением Господним, сердечные поздравления и картинки напомнят о светлом празднике родным и близким людям.

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Со Сретением Господним – открытки, картинки и поздравления

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

Сретение картинки
Сретение картинки

***

Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пускай молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Всего самого светлого, доброго и благодатного в этот божий праздник. Со Сретением Господним!

Сретение картинки
Открытки со Сретением Господним

***

В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!

Сретение картинки
С праздником Сретения

***

Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

***

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

Сретение картинки
Сретение 2022

***

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

Сретение картинки
Сретение картинки

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы Ангел

Охранял вас каждый час.

И молитва пусть от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

Сретение картинки
Праздник Сретение Господне
Сретение картинки
Сретение открытки
Сретение картинки
Сретение картинки
Сретение картинки
Со Сретением Господним картинки

viber
Сретение Господне
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