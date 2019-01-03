Тройное ДТП на Львовщине с участием автоцистерны: есть жертвы, много пострадавших

На Львовщине произошло тройное ДТП, есть жертвы / varta1.com.ua

В четверг рано утром, 3 января, возле села Бар в Городоцком районе Львовской области столкнулись автоцистерна и два микроавтобуса — Mercedes Sprinter и Renault Master, погибли два человека, а десять — попали в больницу.

Смертельная авария случилась около 6:00 на автодороге Львов — Шегини, водитель автоцистерны — 29-летний житель Киевщины, не пострадал и был задержан, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Львовщине.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли жители Ивано-Франковской области — 25-летний водитель и 24-летний пассажир Renault Master.

"Еще десять человек, среди которых одна женщина, доставили в больницу. Пострадавшим 19-54 года, трое из них — львовяне, трое — жители Ивано-Франковщины, еще три человека из Яворовского района и одна — из Пустомытовщины (Пустомытовский и Яворовский районы находятся на Львовщине — Ред.)", — отмечается в сообщении.

По факту аварии начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) и ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, днем 1 января на выезде из поселка Казанка столкнулись легковушки Opel и Mazda. В ДТП погибли водитель и шесть пассажиров авто Opel, а также мужчина, ехавший в машине Mazda. Среди жертв смертельной аварии есть младенец.