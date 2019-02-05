Курс доллара: эксперт дал неожиданный валютный прогноз

5 февраля 2019, 06:12

На рынке наблюдался дефицит покупателей валюты, подчеркнул Вадим Иосуб.

Гривни и доллары 2
Гривни и доллары 2 / brd24.com

В течение последней недели доллар снижался по отношению к гривне достаточно устойчиво, сообщил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На рынке наблюдался дефицит покупателей валюты с одновременным избытком желающих ее продать. ... На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", – подчеркнул он в комментарии Сегодня.

При этом Нацбанк принял решение о ежедневной закупке на межбанке 15 млн долларов, что на 5 млн больше, чем в 2018 году.

"Очевидно, что без операций регулятора курс доллара был бы еще ниже, но не менее очевидна и необходимость наращивать резервы для того, чтобы в будущем погашать внешний долг. И хотя бы частично делать это за счет собственных средств, минимизируя необходимость этот долг рефинансировать, делать новые долги для возврата старых", – добавил эксперт.

Напомним, ранее в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.

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