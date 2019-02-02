Доллар и евро серьезно "похудели": назван курс валют в Украине на понедельник

НБУ снизил курс доллара к гривне почти на 20 копеек / Reuters

Украинский Национальный банк стал увереннее в гривне — в пятницу, 1 февраля, серьезно укрепил курс валюты по отношению к доллару и евро.

Доллар, а также евро "потеряли" около 20 копеек — курс доллара просел на 17 копеек, а курс евро "похудел" на 24-е.

На понедельник, 4 февраля, Нацбанк установил такой курс американской и европейской валют к гривне:

1 доллар — 27,57 грн (1 февраля — 27,74);

1 евро — 31,62 грн (31,86).

Ранее — 26 ноября — старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб предупредил, что в Украине курс доллара способе подскочить в связи с обострением российской агрессии против нашего государства.

В тот же день в ряде обменниках Киева курс доллара подскочил к психологической отметке в 29 гривен за "зеленый", а уже через несколько дней откатился он нее.Напомним, в законопроекте о госбюджете Украины на 2019-й, в утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.