Украина за месяц исчерпала годовые квоты на поставки сахара в ЕС

Украина исчерпала квоты на поставки сахара в ЕС / Сегодня

Квоты Украины на беспошлинные поставки сахара в страны Евросоюза в 2019 году в объеме 20 тысяч тонн исчерпались 30 января.

"Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", - заявила заместитель председателя Укрсахара Руслана Бутыло.

В январе 2019 года в общем за рубеж была поставлена 41 тысяча тонн сахара. Основным покупателем стали Румыния и Азербайджан - 17% и 10% от общего объема поставок, сообщает пресс-служба Укрсахара.

Напомним, ранее Украина за пять дней исчерпала годовые квоты на поставки пшеницы и кукурузы в Евросоюз.