Рост цен на продукты: эксперт рассказал, на что рассчитывать украинцам

В Украине прогнозируют рост цен на муку

В апреле стоит ожидать роста цен на муку, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Сейчас тенденция негативная, мы видим ускоренный рост цен на хлебобулочные изделия, макароны. Мука пока будет увеличиваться в цене где-то от процента до полутора", - сказал он.

Эксперт добавил, что большое влияние оказывает увеличение стоимости зерна. Цена на муку в Украине довольно часто выше, чем мука, произведенная из украинского зерна за рубежом в странах ЕС. Поэтому украинская мука за границей может стоить дешевле, чем у нас.

"Также, мука будет подниматься в цене до конца года. Если говорить о потенциале роста цены, то в 2020 году мы увидим, что скорее всего мука будет дорожать лишь на процент инфляции, а сейчас ее темпы роста стоимости больше, чем темпы инфляции", - резюмировал Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт рассказал о новом подорожании продуктов.