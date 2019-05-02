Лишение льгот и автоматическое начисление: что меняется в правилах по субсидиям

В Украине вводят монетизацию субсидиий / УНИАН

В Украине с мая вводят гибкую систему субсидий, при этом льготы могут лишить за долг по коммуналке в 340 гривен.

Как рассказали в Министерстве социальной политики, вернуть льготу можно рассчитавшись с долгами, либо реструктуризировав или пойти с заявлением в суд.

Отныне расчет субсидии будет учитывать лишь объемы потребленного газа за месяц без дополнительных начислений поставщика.

"Сейчас происходит начисление облгазами определенных сумм, которые являются не совсем законными. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не отвечают установленным Правительством показателям", – рассказал директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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Еще одним нововведением станет автоматическое начисление субсидий, оно коснется трех миллионов субсидиантов. При этом внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, и люди, которые не проживают по месту регистрации должны будут повторно нести заявления и декларации о доходах. Это правило касается и тех семей, у которых изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

Кроме того, оформить субсидию можно и не выходя из дома, но для этого нужно иметь электронную подпись, при этом для подачи заполненных документов можно воспользоваться почтовым или электронным письмом, а при оформлении субсидий с мая будет учитываться доход за третий и четвертый квартал 2018 года.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым вводится новый порядок предоставления жилищных субсидий населению.