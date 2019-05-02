"Путин спит и видит": экс-депутат Госдумы сказал, как Украине избежать топливного коллапса

Владимир Путин "спит и видит", чтобы устроить в Украине топливный коллапс, но наша страна его может избежать, сказал экс-депутат Госдумы / Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Российской Федерации Константин Боровой сообщил, что, если Украина не будет вести собственную политику, в стране будет топливный коллапс.

Президент РФ Владимир Путин "спит и видит", чтобы устроить в Украине топливный коллапс, рассказал политик, отвечая на вопросы интернет-пользователей, и опубликовал видео с ответами на своем канале в YouTube.

Экс-депутат отметил, что российский лидер уже использует против украинского государства энергетическое оружие, и продолжит его использовать.

"Если Украина ничего не будет делать, если не будет собственной политики, — будет полный (топливный — Ред.) коллапс…", — заявил Боровой.

Читайте такжеЭкс-глава разведки предупредил об огромной опасности для Украины из-за ПутинаПолитик добавил, что, если Украина начнет проводить серьезную независимую политику, сама будет использовать энергетическое оружие против агрессивной России, то, может быть, выиграет.

"Путин спит и видит, чтобы устроить этот (топливный — Ред.) коллапс в Украине. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Если Украина ничего не будет делать для собственной защиты,… — так оно и будет…", — полагает оппозиционер.

Ранее Константин Боровой говорил, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно выдвинуть ультиматум Владимиру Путину. Политик считает, что Зеленский должен потребовать от властей России на протяжении недели покинуть территорию Крыма и части Донбасса и пригрозить переходом Украины в состояние войны и последующей экономической блокадой.