Австралийцы только спустя полгода заметили опечатку на своей купюре. 50 австралийских долларов / Соцсети

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов купюр 50 австралийских долларов, которые содержат опечатку. Чтобы заметить ошибку на денежной банкноте, австралийцам понадобилось более полугода.

Опечатку обнаружил один из слушателей местной радиостанции Triple M. Слово "ответственность" в микротексте речи Эдит Коуэн — первой женщины-члена парламента в Австралии — на оборотной стороне купюры написано с ошибкой ("responsibilty" вместо "responsibility").

Резервный банк Австралии ошибку признал и пообещал исправить ее при печати следующего тиража уже в ближайшие несколько месяцев.

Всего было напечатано около 400 миллионов "ошибочных" купюр. Из них около 46 миллионов были выпущены в обращение еще в октябре 2018 года. При этом именно купюра в 50 австралийских долларов является самой популярной: на нее приходится 46% всех банкнот, которые находятся в обращении в Австралии.

"Эти банкноты являются законным платежным средством, их можно продолжать использовать. Опечатка никак не влияет на их действительность и функциональность", — заверили в банке.

Spot the typo: 46 million of Australia’s new $50 bills have a spelling error. Can you find it?



Hint: It's close to the country's first woman parliamentarian, Edith Cowan's shoulder pic.twitter.com/XhnFkcxCLI — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 9 мая 2019 г.

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