Нацбанк выпустили тираж посвященных томосу монет

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Нацбанк выпустил серию памятных монет, посвященных томосу об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщила пресс-служба регулятора в Facebook, тираж простых, серебряных и золотых монет будет введен в оборот 25 марта.

Монеты номиналом 5 гривен из нойзильбера выпущены тиражом 75 тыс. штук; номиналом 20 гривен из серебра (с локальной позолотой) - 4 тыс. штук, а также номиналом 100 гривен из золота - 1,5 тыс. штук.

"Томос, текст которого принято архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви как одной из 15 поместных православных церквей", - сказано в сообщении НБУ.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.