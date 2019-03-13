В РФ выпустили новую монету к годовщине аннексии Крыма

Новая монета — не единственный денежный знак с изображением оккупированного Крыма.
Банк России выпустил в обращение 2 млн памятных пятирублевых монет, посвященных пятой годовщине аннексии Крыма.
Как сообщает пресс-служба центробанка, на оборотной стороне монеты на фоне карты Крымского полуострова изображен Керченский мост.
Новая монета — не единственный денежный знак с изображением оккупированного Крыма, введенный в обращение.
В декабре 2015 года Банк России выпустил банкноту номиналом 100 рублей, посвященную одной из старейших достопримечательностей Крыма — Памятнику затопленным кораблям. Общий тираж банкноты составил 20 млн экземпляров.
Затем, в октябре 2018 года, Центробанк показал 200-рублевую купюру с изображением Херсонеса Таврического.
Ранее сообщалось, что Нацбанк выпустил серию памятных монет, посвященных томосу об автокефалии Православной церкви Украины.