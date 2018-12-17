В НБУ показали монету номиналом пять гривен

НБУ выпустит коллекционную монету / Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины 20 декабря официально введет в обращение новую монету номиналом в пять гривен.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, выпуск монеты посвятили городу Киеву.

Монета будет выпущена в коллекционном формате, а изготовлена из двух недрагоценных металлов. Всего НБУ отчеканит 45 тысяч штук пятигривневых монет.

На реверсе дизайнеры расположили изображение Архангела Михаила – покровителя Киевской земли в обрамлении декоративных элементов. На аверсе моно будет увидеть малый государственный герб Украины. В целом композиция на монете будет символизировать Киев.

/ Пресс-служба НБУ

/ Пресс-служба НБУ

Напомним, в Румынии власти решили помпезно отметить 100-летие присоединения к стране Северной Буковины и Бессарабии, ознаменовав дату выпуском монеты с изображением Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.