В Румынии к 100-летнию присоединения Буковины создали монету с Черновицким университетом

В Румынии власти решили помпезно отметить 100-летие присоединения к стране Северной Буковины и Бессарабии, ознаменовав дату выпуском монеты с изображением Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Как сообщает черновицкое издание Молодий буковинець со ссылкой на румынские СМИ, а аверсе изображена бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации, в которой сейчас располагается Черновицкий университет.

"100 лет от объединения Буковины с Румынией 28 ноября 1918", - гласит надпись на реверсе монеты, нанесенная на румынском языке.

По данным Национального банка Румынии, в оборот введены юбилейные монеты на украинскую тематику номиналом 100 лей, 10 лей, 1 лей и 50 бани.

Праздник единения земель в Румынии ежегодно отмечают 1 декабря.

Напомним, ранее активисты Румынии совместно с коллегами из Венгрии заявили в ООН, что в Украине преследуют представителей венгерского меньшинства и лишают прав представителей закарпатских меньшинств.