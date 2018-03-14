В Нацбанке назвали дату прекращение выпуска мелких монет

В Украине Национальный банк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, регулятор установил правила округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.

Сумма от 1 до 4 копеек округляется в сторону уменьшения, а от 5 до 9 — в сторону увеличения, рассказал на брифинге и. о. главы НБУ Яков Смолий, пишет УНИАН.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и дальше будут оставаться в обращении", — отметил чиновник.

По словам Смолия, НБУ в дальнейшем не будет пополнять наличный оборот новыми монетами указанных номиналов, однако они продолжат выполнять функцию средства платежа.

Ранее Нацбанк объявил о том, что собирается заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов. Монеты со временем заменят банкноты, которые сейчас находятся в обращении.