Скандал с закарпатскими венграми: на Украину пожаловались в ООН

25 октября 2018, 12:20

В заявлении представители венгерских организаций ссылаются на Декларацию ООН о ликвидации дискриминации.

Флаги Украина Венгрия
В ООН подали заявление о защите закарпатских венгров / news.church.ua

В Украине преследуют представителей венгерского меньшинства и лишают прав представителей закарпатских меньшинств, говорится в совместном заявлении, поданном в Организацию Объединенных Наций венгерскими политическими партиями и организациями Румынии.

При этом в заявлении венгры ссылаются на Декларацию ООН о ликвидации дискриминации, сообщает Mukachevo.net.

Под заявлением в защиту прав закарпатских венгров поставили подписи представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской Народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской Гражданской партии (MPP), а также представители венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC). Встреча партий и организаций состоялась 24 октября в Коложваре (Румыния) с участием Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.

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"Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность относительно принятого ею документа", - подчеркнули авторы документа.

Ранее ректор Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци Ильдико Орос заявила о том, что "в Украине сейчас по отношению к венграм применяются коммунистические и фашистские методы".

Напомним, сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

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Украина Румыния ООН Венгрия Закарпатье Дискриминация
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