"Коммунистическо-фашисткие методы": в Венгрии отличились новым эксцентричным заявлением по поводу Украины

Флаги Украины и Венгрии / hvylya.net

Ректор Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци Ильдико Орос заявила о том, что "в Украине сейчас по отношению к венграм применяются коммунистические и фашистские методы".

Как сообщают журналисты портала "Mukachevo.net", такое заявление она сделала публично – во вторник, 23 октября, на митинге в венгерской столице – Будапеште.

По мнению Орос, нынешние события в Украине, связанные с венграми, якобы напоминают преследования евреев, которые происходили век-полтора столетия назад. "Закарпатских венгров хотят обвинить в кризисе экономически-политического положения в Украине", − считает она.

Кроме того, Орос упомянула, что в последние годы якобы регулярно показываются на украинских телеканалах программы, порочащие венгров и искривляющие общественное мнение. "Постоянно оскверняются памятники, памятные доски, нашу историю переписывают. В городах проходят факельные шествия с молодыми людьми, у которых закрыты лица. В сети интернет на одном из сайтов выложили "список смерти", а на сайте парламента собирают подписи, чтобы поставить на повестку дня постановление о выселении венгров из Украины", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине создадут новую "трансграничную" должность для Закарпатья.