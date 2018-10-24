В Украине создадут новую "трансграничную" должность для Закарпатья

Климкин пообещал обсудить и другие спорные вопросы / УНИАН

На следующей неделе Венгрия сменит название должности своего "уполномоченного" по Закарпатью, что долго было одним из камней преткновения между Украиной и Венгрией. Решение Будапешта о переименовании должности "уполномоченного" появится в соответствующих венгерских источниках. После этого Украина введет у себя аналогичную должность.

"Мы договорились, что после смены названия и его публикации мы в нашем министерстве сделаем не совсем подходящую, но должность, что будет покрывать трансграничное сотрудничество",– сказал Климкин, говорится на странице МИД Украины в Twitter.

Після переговорів з Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто @PavloKlimkin поспілкувався з представниками українських ЗМІ.



Про що ми домовились з угорською стороною? ⬇️



▶️ Повне відео: https://t.co/YyoL4ORR9opic.twitter.com/uw8FyKpKv2 — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 24 жовтня 2018 р.

Читайте такжеКлимкин пообещал дать разрешение на назначение нового посла Венгрии в УкраинеГлава МИД также отметил, что вопросы взаимодействия и венгерской общины обсудят между Украиной и Венгрией на встрече с другими министерствами.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.