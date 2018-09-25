В Украине ввели в оборот новые 20 гривен: в чем особенность и куда девать старые

С 25 сентября украинцы уже могут пользоваться обновленными 20 гривнами: купюра вошла в обращение.

Так что если вам дали сдачу или выдали зарплату новыми двадцатками – волноваться не стоит. Граждане и сами могут спокойно расплачиваться этими купюрами.

На лицевой стороне по-прежнему изображен Иван Франко, а на обратной – Львовский оперный театр. В то же время защита купюры усилена. В частности, защитная лента полностью погружена в бумагу, на которой с помощью увеличительного стекла можно увидеть изображение в прямом и перевернутом виде:

"20 грн",

элемент малого Государственного Герба Украины (трезубец),

цифровое обозначение номинала "20" в две строки.

При этом в Нацбанке отметили, что старые двадцатки образца 2003 года из оборота изыматься не будут: ими можно рассчитываться наравне с новыми купюрами. Регулятор сам будет постепенно выводить их из обращения, в первую очередь – изношенные и поврежденные. Для этого только в этом году НБУ напечатает около 60 млн 20-гривневых банкнот. Для сравнения: по состоянию на 1 сентября текущего года, в наличном обороте находилось порядка 125 млн банкнот номиналом 20 грн (это около 4,4% от общего количества банкнот, которые находятся в наличном обращении).

Напомним, 27 апреля НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые со временем заменят купюры соответствующих номиналов. Регулятор подчеркнул, что монеты могут служить до 20 лет, а банкноты в среднем около года.