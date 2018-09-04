НБУ выпустил новую "двадцатку": скоро будет введена в оборот

Нацбанк выпустил новую купюру номиналом 20 гривен / bank.gov.ua

Национальный банк Украины выпустил новые банкноты номиналом 20 гривен, на них, как и на старых, изображен портрет писателя Ивана Франко.

Купюра будет введена в обращение 25 сентября, говорится на сайте Нацбанка.

По данным регулятора, на банкноте есть семь элементов защиты: водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, оптически-переменный элемент, латентное изображение, рельефные элементы и микротексты.

В НБУ сообщали, что после введения в оборот новых 20-гривневых купюр украинцам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми купюрам будут постепенно замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года.

Нацбанк выпустил новую купюру номиналом 20 гривен / Скриншот с bank.gov.ua

Нацбанк выпустил новую купюру номиналом 20 гривен / bank.gov.ua

Напомним, 27 апреля НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые со временем заменят купюры соответствующих номиналов. Регулятор подчеркнул, что монеты могут служить до 20 лет, а банкноты в среднем около года.