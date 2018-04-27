НБУ вводит в обращение монеты, которые заменят купюры

В пятницу, 27 апреля, Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни.

Новинки со временем заменят купюры соответствующих номиналов, сообщали в Нацбанке.

В нашей стране специально изымать банкноты из оборота не будут, просто прекратят их печатать, пишет УНИАН.

"В НБУ объяснили, что монеты могут служить до 20 лет, а бумажные в среднем около года. Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд гривень на их печать", — отметило агентство.

Ранее сообщалось, что в Украине Нацбанк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, регулятор установил правила округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.