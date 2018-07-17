Нацбанк показал обновленную "двадцатку": названа дата введения в оборот

Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривень образца 2018 года, ее введут в оборот 25 сентября.

Был обновлен дизайн купюры, усовершенствована система ее защиты, говорится на странице регулятора в Facebook.

"После введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые", — отметили в НБУ.

В регуляторе добавили, что обновленными купюрами он будет постепенно замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года

Напомним, 27 апреля Нацбанк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни, которые со временем заменят купюры соответствующих номиналов. В НБУ подчеркнули, что монеты могут служить до 20 лет, а банкноты в среднем около года.