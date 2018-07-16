Национальный банк объявил о презентации "двадцатки" нового образца

Национальный банк Украины готовится запустить в денежный оборот Украины банкноту 20 гривен нового образца. 17 июля банк презентует новую купюру. Пока что даже фото новых купюр засекречено - в НБУ даже не сообщают, останется ли на "двадцатке" портрет Ивана Франко.

Нацбанк уже тренировался в изменении 20 гривен: к 160-летию Ивана Франко был выпущен миллион особых купюр.

Еще несколько лет назад в Нацбанке заявили о готовности осовременивать наличный денежный оборот и повышать защиту украинских денег. Две банкноты уже были перевыпущены в новом дизайне - это 100 и 500 гривен, которые были запущены в денежный оборот в марте 2015 года и в апреле 2016 года, соответственно.

Как уточнили в Нацбанке, презентованные завтра 20 гривен нового образца не будут сразу же запущены в банковскую систему, а появятся там с отсрочкой, предположительно с осени 2018 года.

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Напомним, с 1 июля в Украине при расчетах за товары и услуги в случае отсутствия мелких монет общую сумму чека при наличных расчетах будут округлять.

Округление будет производиться только в случае отсутствия мелких монет при расчете наличными, - если монеты будут, то покупатель и продавец смогут и в дальнейшем ими рассчитываться: