Какую опасность для здоровья представляет 1-гривневая купюра

1 гривня / LIGA.net

В Киеве, в рамках спецпроекта "Путеводитель умного киевлянина", провели микробиологические исследования купюры номиналом 1 гривна и жетона. Координатор Kyiv Smart City Ярослава Бойко рассказала о результатах исследования на своей странице в Facebook.

Купюру номиналом 1 гривна и жетон метро сдали на анализ в биохимическую лабораторию для исследования на наличие переносчиков заболеваний на них.

"Атрофичный гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дизбактериоз и пищевое отравление. Все эти болезни можно подхватить, расплачиваясь наличкой. Результаты исследования показали, что на купюрах и жетонах были найдены возбудители стафилококка и патогенных энтеробактерий", - отметила Бойко.

Ранее МВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 года.