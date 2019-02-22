НБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборот

22 февраля 2019, 11:56

Обновленные банкноты заменят те, которые были выведены из оборота, отметили в Нацбанке.

НБУ обновил 500 гривен и ввел свежие купюры в оборот
Нацбанк обновил 500 гривен и ввел свежие купюры в оборот / УНИАН

С пятницы, 22 февраля, в Украине Национальный банк вводит в оборот обновленные купюры — появятся 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Обновленные 500 гривен созданы по образцу купюр 2015 года, банки продолжат принимать и выдавать банкноты этих номиналов, выпущенные раньше, сообщили в НБУ.

По данным регулятора, в стране "освежили" 500 гривен для того, чтобы обеспечить наличный оборот банкнот этого номинала в пределах, которые были запланированы на 2019 год, — заменить изношенные, поврежденные и изъятые из оборота купюры.

Напомним, в начале сентября Нацбанк выпустил новые банкноты номиналом 20 гривен, на них, как и на старых, изображен портрет писателя Ивана Франко. Купюра была введена в оборот 25 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ Яков Смолий гривны
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:58
Майли Сайрус обнажилась для глянца
12:33
Молдова будет выбирать между Европой и Россией – AFP
12:30
"Подбиты танки, уничтожен блиндаж": на Луганщине боевики "выгребли" — волонтер Видео
12:10
Из России выезжает образованная молодежь – Atlantic Council
11:57
Финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет" Видео
11:56
НБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборот
11:51
Скандал на Житомирщине: учительница жестоко избила ребенка прямо на уроке Видео
11:31
Стало известно о серьезном обвале рейтинга путинского послания
10:59
Морозы отступят: синоптик рассказала о новом потеплении Видео
10:56
Девушка дня Instagram: сексапильная экс- "ВИА Гра" Санта Димопулос Фото
10:40
"Ненависть, как к Порошенко": журналист раскрыл планы РФ по новому президенту Украины Видео
10:25
"Полуфашистский закон": Будапешт обвинил Киев в нарушении прав меньшинств Видео
10:10
"Фура без тормозов": в Киеве на Крещатике произошло серьезное ДТП, опубликованы фото Фото
09:56
Европейский суд отклонил запрос Украины по пленным морякам Видео
09:40
Эксперт раскрыл, чем американский эсминец займется в Черном море
09:33
Месть Украины: эксперт рассказал о "токсичном" населении в ОРДЛО Видео
09:15
СМИ узнали, почему Карл Лагерфельд любил перчатки Видео
09:00
Старый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборов мнение
08:59
Штрафы или разборка на запчасти: что ждет евробляхи после льготного периода растаможки Видео
08:50
Взрыв на учениях на Киевщине: стало известно, из-за чего пострадали срочники Видео
08:25
В Украине доллар подкатился вплотную к новой психологической отметке Видео
08:22
Румынская церковь назвала условия для признания ПЦУ Видео
08:03
Электоральная пирамида кандидата Порошенко мнение
07:49
Зима возвращается: синоптики рассказали, где в Украине ждать морозов до -18 градусов Видео
07:15
"Бежали вперед и назад": Хацкевич оценил победу Динамо над Олимпиакосом
06:41
"Пиар-ход Порошенко": политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО Видео
06:21
Восточная Европа открывает границы для украинских заробитчан – The Seattle Times
06:15
Пройти по лезвию ножа: астрологи предупредили, каким знакам Зодиака придется нелегко Видео
06:11
Народный депутат организовал схему подкупа на президентских выборах - СБУ Видео
05:47
Сколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 марта 2019 Видео
05:31
Борьба с прогулами: В Европе хотят ввести в школах уроки порно
05:01
"Наступление танков Путина на Киев": военный эксперт рассказал, насколько готова армия Украины к агрессии РФ Видео
04:39
Зачем и сколько есть киви: в чем польза и вред этого фрукта Видео
04:05
Без трусов в провокационной позе: Ирина Шейк показала полуголые фото
03:43
Ученые рассказали, сколько можно безвредно для здоровья заниматься сексом
03:30
Резерв исчерпан: названы наиболее подорожавшие продукты за год Видео
02:54
Анфиса Чехова разделась в душе и показала, как борется с целлюлитом
02:41
Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос
02:32
Устали от работы: Медсестры разбросали по больнице тараканов - опубликовано видео
02:08
Порошенко показал новые миллионы в своей декларации Видео
01:51
Путин подписал закон о призыве в России запасников на военные сборы Видео
01:49
Австрийский канцлер объяснил, почему его страна хочет Северный поток-2 Видео
01:25
Украинцам сократили выплату субсидий – Госстат
01:10
Россия усиленно вооружает Азию – Channel News Asia
00:59
Компания Google запустила в Украине детский канал YouTube Kids
00:41
"Я чуть не остался сиротой": сын Децла шокирован сердечным приступом матери
00:17
Фонсека озвучил цель и ошибки Шахтера после разгромного поражения от Айнтрахта
21 февраля, четверг
23:57
"Мое путешествие закончено": Меладзе разоткровенничался о Брежневой и Украине Видео
23:55
Лига Европы. Динамо - Олимпиакос 1:0. Команда Хацкевича прошла в 1/8 Видео
23:16
"Порошенко пытается нас прикрыть и угомонить": Зеленский записал видеообращение Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться