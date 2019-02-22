НБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборот

Нацбанк обновил 500 гривен и ввел свежие купюры в оборот / УНИАН

С пятницы, 22 февраля, в Украине Национальный банк вводит в оборот обновленные купюры — появятся 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Обновленные 500 гривен созданы по образцу купюр 2015 года, банки продолжат принимать и выдавать банкноты этих номиналов, выпущенные раньше, сообщили в НБУ.

По данным регулятора, в стране "освежили" 500 гривен для того, чтобы обеспечить наличный оборот банкнот этого номинала в пределах, которые были запланированы на 2019 год, — заменить изношенные, поврежденные и изъятые из оборота купюры.

Напомним, в начале сентября Нацбанк выпустил новые банкноты номиналом 20 гривен, на них, как и на старых, изображен портрет писателя Ивана Франко. Купюра была введена в оборот 25 сентября.