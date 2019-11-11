Стало известно, когда Рада проголосует за Госбюджет-2020

18 октября Госбюджет проголосовали в первом чтениии / Пресс-служба НБУ

Проект Государственного бюджета на 2020 год, который в первом чтении был проголосован 18 октября, нардепы должны рассмотреть во втором чтении в четверг, 14 ноября. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

По прогнозам спикера парламента, "если все будет хорошо", Госбюджет-2020 утвердят на текущей неделе.

"На этой неделе предусмотрен к рассмотрению вопрос проекта закона о государственном бюджете. Я обращаюсь в комитет по вопросам бюджета, который на своем заседании должен внимательно рассмотреть и проанализировать поданный правительством проект на предмет учета бюджетных выводов, которые были предложены в бюджет на 2020 год. И предоставить заключение для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - цитирует Разумкова РБК-Украина.

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Напомним, ранее стало известно, какие расходы заложены в Госбюджет-2020.

2 ноября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было утверждено решение относительно предложений к проекту закона О государственном бюджете Украины на 2020 год по статьям, касающимся обеспечения национальной безопасности и обороны. Как известно, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 245,8 млрд грн на национальную безопасность и оборону, что составляет 5,4% объема валового внутреннего продукта Украины.