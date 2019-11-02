В СНБО утвердили проект оборонного бюджета на 2020 год

На оборону и безопасность в 2020 году предусмотрели 245,8 млрд грн/ rnbo.gov.ua

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в субботу, 2 ноября, было утверждено решение относительно предложений к проекту закона О государственном бюджете Украины на 2020 год по статьям, касающимся обеспечения национальной безопасности и обороны.

Как известно, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 245,8 млрд грн на национальную безопасность и оборону, что составляет 5,4% объема валового внутреннего продукта Украины.

В частности, в проекте госбюджета-2020 на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 207,8 млрд грн на расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону, которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Отметим, что правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.