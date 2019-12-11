В Украине снова подорожают социально важные продукты

Цены на гречку вырастут уже в декабре / sevnews.info

Украинцам стоит ожидать очередного скачка цен на популярные продукты. В частности, подорожает гречка, кроме того вырастут цены на хлеб.

Главная причина подорожания состоит в том, что после подписания Ассоциации с ЕС и отмены регулирования цен на социально важные продукты, они начали все больше приближаться к европейским. Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко объяснил, что украинские производители получили возможность продавать товар за рубеж по рыночным ценам. Поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения.

"Так было с гречкой: в 2016 году она подорожала почти до 40 грн/кг, затем подешевела более чем вдвое из-за избытка предложения. Сейчас цены на нее снова поднимаются", – цитирует Дорошенко Сегодня.

Эксперт прогнозирует, что в декабре 2019 года и в первой половине 2020 года крупы и бакалея подорожают на уровень инфляции - 5-6% в год, а хлеб подскочит в цене выше инфляции на 1%. Цена на гречку в Украине составит более 30 грн за килограмм (сейчас 23-25 грн/кг). В то же время цены на пшено должны упасть с 30-35 грн/кг до 20-22 грн/кг.

Напомним, ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в Украине цены на социальный хлеб растут, поскольку хлебопеки начали потихоньку поднимать прибыльность его продажи. Кроме того, Пендзин прогнозировал, что до конца 2019 года украинцам стоит ожидать подорожания гречневой крупы – цены на гречку вырастут примерно на 30-40%, до 32-33 гривен за килограмм.