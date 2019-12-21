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В Кабмине назвали условие для снижения цены на газ

21 декабря 2019, 09:40

Цена на газ снизится, если удастся преодолеть кризис, отметил Алексей Гончарук.

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Сейчас цена на газ для потребителей – максимальная / Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал условия, при которых цена на газ для населения может снизится.

По его словам, это может случится, если удастся преодолеть кризис, и переговоры с Россией о контракте по транзиту газа завершатся успешно.

"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс... Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта", – сказал глава Кабмина в эфире телеканала Интер.

Гончарук уточнил также, что Украине нужен транзит газа из России в Европу через свою территорию, поскольку это позволит значительно снизить стоимость газа для потребителей. По его словам, сейчас цена на голубое топливо для потребителей – максимальная.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией, а также пообещали рассказать подробности договора во время брифинга в субботу, 21 декабря.

Как сообщал Главред,  в 2020 году стоимость "голубого топлива" для населения вырастет почти на 30%. 

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Иван Надеин считает, что в Украине с 1 января цена на газ для населения может значительно снизиться, если Киев и Москва достигнут договоренности о транзите газа через украинскую территорию.

Россия газ газовый контракт транзит газа новости Украины Алексей Гончарук
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