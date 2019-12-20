"Чудес не бывает": в Нафтогазе рассказали, сколько будет стоить газ в 2020 году

Цена на газ для населения вырастет/ УНИАН

С нового года украинцы будут платить за газ больше, чем в декабре 2019, но меньше, чем в январе 2019. Об этом сообщил заместитель председателя НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

По его словам, с 1 января Украина переходит к более европейскому ценообразованию - правительство уже не будет устанавливать цены по так называемым специальным обязанностям.

"Если быть честными с людьми, то чудес не бывает", - сказал Витренко 24 каналу.

Он уточнил, что если бы с 2015 по 2019 год Украина увеличила собственную добычу и уменьшила неэффективное потребление, то в 2020 году страна бы уже не импортировала газ, а экспортировала.

"Поэтому цена была бы намного ниже, но это была бы рыночная цена. То есть мы знали, что когда-то мы перейдем на рыночную цену и задача правительства, Нафтогаза и всех причастных должна была быть в том, чтобы рыночная цена была ниже", – сказал он.

При это Витренко добавил, что цена на газ январь 2020 по сравнению с январем 2019 года будет ниже на 12 – 13%.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году стоимость "голубого топлива" для населения вырастет почти на 30%.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Иван Надеин считает, что в Украине с 1 января цена на газ для населения может значительно снизиться, если Киев и Москва достигнут договоренности о транзите газа через украинскую территорию.