Эксперт назвал условие для значительного снижения цены на газ

Цена на газ для населения может значительно снизиться при одном условии, сказал эксперт / УНИАН

Эксперт по вопросам энергетики Иван Надеин считает, что в Украине с 1 января цена на газ для населения может значительно снизиться, если Киев и Москва достигнут договоренности о транзите газа через украинскую территорию.

Если транзит российского газа будет продолжен, Украина получит скидку 25% на "голубое топливо", рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, газовая скидка может повлиять на цену на "голубое топливо", которую платит потребитель.

"... Есть все предпосылки говорить, что цена может снизиться. Этот сценарий сегодня фактически прописан, и все на него начинают ориентироваться. Даже сегодняшнее снижение цены для населения, которое сделал Нафтогаз, уже является свидетельством того, что идет позиция на нереволюционный сценарий с 1 января", - заявил эксперт.

Читайте такжеЦена на газ для населения станет рыночной: в Кабмине назвали датуНапомним, в декабре Нафтогаз снизил цену на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрьской - до 4 тысяч 277 грн за тысячу кубометров (без учета наценки газсбытов, транспортных расходов и НДС).