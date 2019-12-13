Украинцы в новом году будут платить за газ еще больше: названа сумма

Закупка газа / УНИАН

НАК Нафтогаз Украины определился с ценой на газ в первом квартале 2020 года. Так, для промышленности стоимость "голубого топлива" подешевеет, но подорожает для населения.

По данным пресс-службы компании, для промышленников, покупающих газ по предоплате, в январе будет действовать цена на уровне 5500 гривен за тысячу кубометров без учета НДС и расхода на транспортировку. Кроме того, промышленники, покупающие газ без предоплаты, в январе будут платить 6072 гривны за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что в декабре газ для промышленных потребителей по предоплате 5861 гривну, а без предоплаты – 6463 гривны. Таким образом, цена снизилась более чем на 6%.

В то же время, цена газа для населения и потребителей, которым газ поставляется в рамках специальных обязательств, также оставит 5500 гривен, хотя в декабре текущего года она не превышала 4277 гривен. Таким образом, для населения стоимость газа вырастет на 28,9%.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле.