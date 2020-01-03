Как обострение в Ираке ударит по ценам на нефть и бензин – прогноз

Цены на бензин в Украине – как на них повлияет убийство Касима Сулеймани / фото: autocentre.ua

Цены на бензин в Украине расти не будут – но это пока. Ведь цены на нефть и нефтепродукты как раз таки активно растут. Катализатором чего стало убийство Касима Сулеймани в Ираке.

"Рынок Украины достаточно диверсифицирован, и с учетом того, что гривна держится, я не предвижу особых проблем для внутреннего рынка. Пока. А дальше будем видеть", – цитирует Обозреватель экс-президента Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонида Косянчука.

Эксперт пояснил, что из-за обострения конфликта в нефтедобывающих странах цена на нефть растет всегда. Но происходит это постепенно, а не одним резким скачком. Так что до конца января 2020 цены на нефть (а с ними и цены на бензин) останутся на приемлемом уровне.

Пока же цена на нефть марки Brent продолжает расти (уже выросла на 3,35%) из-за обострения в Ираке, достигнув на сегодня $68,42 за баррель.

Ранее СМИ рассказали о связях убитого иранского генерала Сулеймани с Путиным. Касема Сулеймани называли одним из главных "архитекторов" военной операции Кремля на территории Сирии.

Напомним:

В ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Чуть позже американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Багдаде и ликвидацию командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

По его словам, убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

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