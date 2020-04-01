Украина ударила санкциями по Беларуси

В Минске ответили на продление санкций / ej.by

Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский союз ввел против Беларуси.

Как говорится в сообщении на сайте Евросовета, ограничительные меры против Минска были продлены еще на год 17 февраля 2020 года.

"Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - подчеркнули в Евросовете.

Кроме того, в сообщении уточняется, что присоединившиеся к санкциям ЕС против Беларуси страны обеспечат соответствие своей национальной политики с упомянутым решением Совета ЕС.

Отметим, что в МИД Беларуси заявили о "разочаровании" в связи с продлением санкций ЕС, назвав их "безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции".

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"Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам", - говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США расширили санкции против Российской Федерации.