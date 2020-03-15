США продолжают затягивать удавку на шее России

Санкции против России / gettyimages

США расширили санкции против Российской Федерации. Так, в санкционный список попали компании Техномар и Авилон.

Согласно опубликованному на сайте Федерального реестра США документу, санкции введены из-за того, что российские предприятия могут действовать в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики США. Отмечается, что эти компании закупили американские товары для компании Technopole, которая находится под санкциями с 2016 года, в обход лицензионных требований.

При этом указано, что американские компании в дальнейшем могут сотрудничать с российскими предприятиями из санкционного списка, но для этого надо особое разрешение Минторга США.

Стоит отметить, что компания Техномар занимается разработкой и продажей компьютерного программного обеспечения, а Авилон - оптовой торговлей автомобилями, а также строительно-монтажными работами.

Также под санкциями оказались юридические лица из Китая, Ирана, Пакистана и ОАЭ.

Как ранее сообщал Главред, Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.