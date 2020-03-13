Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение

Санкции против России продлены / gettyimages

В пятницу, 13 марта, Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Индивидуальные ограничительные меры продлены на очередные шесть месяцев, сообщил Интерфаксу дипломатический источник в институтах ЕС.

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", - подчеркнул он.

В сообщении поясняется, что санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

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Напомним, ранее влиятельные сенаторы от Демократической партии призвали Госдепартамент США ввести "незамедлительные санкции" против Российской Федерации и лично Владимира Путина.