Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение

Санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в ЕС.
В пятницу, 13 марта, Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Индивидуальные ограничительные меры продлены на очередные шесть месяцев, сообщил Интерфаксу дипломатический источник в институтах ЕС.
"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", - подчеркнул он.
В сообщении поясняется, что санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.
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Напомним, ранее влиятельные сенаторы от Демократической партии призвали Госдепартамент США ввести "незамедлительные санкции" против Российской Федерации и лично Владимира Путина.