Сенаторы-демократы предложили нанести новый удар по России и лично по Путину

Владимир Путин / Reuters

Сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии призывают Госдепартамент США ввести "незамедлительные санкции" против Российской Федерации и лично хозяина Кремля Владимира Путина.

Документ с соответствующим требованием к госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину подписали лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун, передает Axios.

Главной причиной введения санкций против России и Путина называется вмешательство России в американские выборы президента.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям по вмешательства в выборы", - говорится в обращении.

Напомним, ранее Вашингтон ввел против Москвы новые масштабные санкции. Причиной такого решения стал закон о нераспространении оружия массового уничтожения.

Согласно уведомлению Госдепа США в Федеральном реестре, под новые ограничения попали три российские организации, занимающиеся оружием, а именно: Кумертауское авиационное производственное предприятие; военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения; Конструкторское бюро приборостроения.

Отмечается, что действия данных компаний нарушают национальное законодательство США в части распространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.